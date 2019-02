Szwed zaginął w Gdyni. Tajemnicze wątki sprawy sprzed ponad 11 lat

"Superwizjer" TVN wraca do jednej z największych zagadek kryminalnych ostatnich lat. W 2007 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, podczas wycieczki do Gdyni zaginął 37-letni obywatel Szwecji Daniel Jansson. Tajemnicy do dziś nie udało się wyjaśnić. Więcej w sobotę o godzinie 20 w TVN24.