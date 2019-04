Nierozwikłane morderstwo i tajemniczy list miłosny

Dwadzieścia siedem lat temu w małej wsi w Sudetach doszło do brutalnego morderstwa. Wszystko wskazywało na to, że Stanisław F. zginął z rąk bandytów, z którymi miał porachunki. Jednak sprawa szybko została umorzona. Sprawców nie ustalono. Przełom nastąpił dwa lata temu, kiedy policjanci z wrocławskiego archiwum X znaleźli tajemniczy miłosny list. Wynika z niego, że żona zamordowanego mężczyzny mogła mieć romans i to właśnie mogło być motywem zbrodni.