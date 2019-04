Zabita, obdarta ze skóry, wrzucona do Wisły. Pytania o śledztwo w sprawie śmierci Katarzyny

Zabójstwo i obdarcie ze skóry zwłok krakowskiej studentki Katarzyny Z. to jedna z najmroczniejszych zagadek kryminalistyki. Dwa lata temu śledczy ogłosili, że mają mordercę. W jego mieszkaniu znaleziono dwa włosy, które miały należeć do ofiary. Reporterzy "Superwizjera" dotarli jednak do materiałów, które sugerują, że może nie być niepodważalnego dowodu przesądzającego o winie 53-letniego Roberta Janczewskiego.

Katarzyna Z., 23-letnia studentka religioznawstwa z Krakowa zaginęła w listopadzie 1998 roku. Kilka tygodni później z Wisły wyłowiono fragmenty jej szczątków: zdjętą w formie gorsetu skórę z ciała, pośladki oraz nogę.

Eksperyment po 20 latach

W lutym tego roku Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej przeprowadza najnowszy eksperyment w sprawie. Po 20 latach od zabójstwa na bulwarach rzeki pracuje kilkunastu prokuratorów i policjantów, kolejni funkcjonariusze operacyjni obserwują okolicę z zaparkowanych w pobliżu samochodów. Akcję wspierają dwie łodzie motorowe z wody i dwa drony z powietrza.

W ramach eksperymentu fragmenty świńskiej skóry z przymocowanymi plastikowymi pojemnikami wrzucane są do Wisły. Tuż obok stoją wpływające na prąd rzeki barki, których nie było tu w czasie zabójstwa. Najstarsza pojawiła się 10 lat temu. Kiedy po blisko trzydziestu minutach jedna z prowizorycznych bojek z przyczepionym pojemnikiem nie odpływa, najpierw przepychana jest za pomocą strug powietrza z drona. Chwilę później przeciąga ją uczestnik eksperymentu.

Prokuratura mówi o przełomowym dowodzie

Robert Janczewski (wyraził zgodę na publikowanie personaliów) został zatrzymany w październiku 2017 roku. Do mieszkania, które zajmował wspólnie z matką, weszli policyjni technicy. W ciągu kilku tygodni lokal został dosłownie wypatroszony. Źródła "Superwizjera" mówią o wysłanej do badań ciężarówce gruzu.

- Skuli łazienkę, zrywali tapety, zrywali wykładziny (...) w całym mieszkaniu. Powynosili wszystkie urządzenia z łazienki, wannę. Ostatnio byli na koniec stycznia. Zabrali magnetowid i radiomagnetofon. Jeszcze w łazience były moje spódniczki, sukienki. To też zgarnęli, nawet używaną bieliznę - opowiada matka Roberta Janczewskiego.

Rok po zatrzymaniu podejrzanego Prokuratura Krajowa ogłosiła odkrycie przełomowych dowodów w sprawie. Miało chodzić o znaleziony w łazience Janczewskiego materiał genetyczny ofiary.

Prokurator nadzorujący sprawę, to naczelnik wydziału - Piotr Krupiński. Z mediami rozmawia niechętnie. Odsyła do pełnomocnika matki zamordowanej Katarzyny Z.

- Sprawca tego mordu jest tytułowany "kuśnierzem", "rzeźnikiem", "polskim Hannibalem Lecterem". To działa na ludzi, powoduje, że uruchamiana jest wyobraźnia i że ta sprawa z tego punktu widzenia staje się szczególnie interesująca - mówi mec. Janusz Molis, pełnomocnik rodziny Katarzyny Z.

Ocenia, że "zabezpieczony na miejscu przeszukania materiał biologiczny pozwala z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością stwierdzić, że włosy, które tam zostały znalezione i wyselekcjonowane wśród innych włosów, że dwa z tych włosów należą do Katarzyny".

- Prokurator Krupiński jest w sposób szczególny zdeterminowany co do tego, żeby znaleźć sprawcę czy też sprawców tego czynu. To człowiek, który jest obdarzony bardzo specyficzną intuicją, jeśli chodzi o ściganie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu - uważa pełnomocnik rodziny zamordowanej.

Włosy ofiary w łazience podejrzanego powinny stanowić koronny dowód w sprawie. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego zamiast skierowania do sądu aktu oskarżenia prowadzone są nowe eksperymenty procesowe? - pytają autorzy reportażu.

Ekspert: badania włosów pod mikroskopem mają "skuteczność kuli wróżki"

Dziennikarze postanowili przyjrzeć się badaniom włosów zleconym przez prokuraturę. Zarówno pełnomocnik rodziny pokrzywdzonej, jak i rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik mówią o niemal stuprocentowej pewności, ale według informacji, do jakich dotarli reporterzy, nie przeprowadzono badań DNA znalezionych włosów. Dokonano jedynie ich analizy porównawczej pod mikroskopem.

O skuteczność takiej analizy reporterzy "Superwizjera" zapytali dr. n. med. Jakuba Czarnego.

- Obrazowo mówiąc, to jest skuteczność kuli wróżki czy kart tarota. Jest to metoda badawcza, która nie ma podstaw naukowych. Tego typu badania są prowadzone tylko jako badania przesiewowe. (...) Badania morfologiczne są elementem segregacji. To wszystko, co można powiedzieć. Żadnego prawdopodobieństwa i żadnej kategoryczności - podkreśla ekspert.

Badania morfologiczne włosów nie mają podstaw naukowych i nie można na ich podstawie jednoznacznie wskazać konkretnego człowieka - twierdzą zgodnie już od 10 lat czołowe ośrodki naukowe uznały. Przyznało to także amerykańskie Federalne Biuro Śledcze. Wspólnie z Departamentem Sprawiedliwości FBI wszczęło bezprecedensowe śledztwo. W jego efekcie i po przeprowadzeniu badań DNA udało się uwolnić część osób skazanych na śmierć lub wieloletnie więzienie właśnie na podstawie badań porównawczych włosów.

Oglądaj Wideo: Superwizjer TVN "Dowód w sprawie oskórowanej studentki" - druga część reportażu "Superwizjera"

"To nie jest dowód"

Opinię, na zlecenie prokuratury, wykonała Renata W. z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Pełnomocnik rodziny Katarzyny Z. jest zdania, że "osoba pani W. gwarantuje rzetelność tego rodzaju wyniku". Przytacza fragment dokumentu: "można z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością przyjąć, że włosy w opinii oznaczonej jako (tu jest oznaczenie) pochodzą z okolic (tu jest wskazane) pokrzywdzonej Katarzyny Z.".

Biegła, mimo wielu prób kontaktu, nie odpowiedziała na żadne z przesłanych jej przez autorów reportażu pytań.

- Jeżeli w roku 2019 miałby ktoś napisać, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością czy z wysokim prawdopodobieństwem na podstawie badań mikroskopowych stwierdza pochodzenie danego włosa od danej osoby, to składa fałszywą opinię, czyli popełnia przestępstwo - ocenia doktor Czarny. - To nie jest moja perspektywa. Przytaczam współczesną, obowiązującą wiedzę naukową i wytyczne kluczowych towarzystw naukowych. To nie jest dowód - podkreśla.

"Jako matka czuję, że nie byłby zdolny do takiego bestialstwa"

Na podstawie między innymi opinii profesor Renaty W. krakowski Sąd Apelacyjny ponownie przedłużył areszt podejrzanemu. Tym samym Robert Janczewski już ponad półtora roku przebywa w areszcie bez aktu oskarżenia. Dziennikarze "Superwizjera" rozmawiali z jego rodzicami.

- Padł ofiarą jakiegoś pomówienia, bo jest troszkę inny, nie umie żyć w społeczeństwie. On jest samotnik, milczek, jest zamknięty w sobie i tajemniczy - dodaje ojciec.

Prokurator "pozwolił sobie na wszystko, co było do pozwolenia"

Reporterzy "Superwizjera" odnaleźli typowane przez prokuratora Krupińskiego miejsce zabójstwa Katarzyny Z. To ogródek działkowy zlokalizowany tuż obok lotniska w podkrakowskich Balicach. Robert Janczewski miał w przeszłości dwukrotnie odwiedzać to miejsce. Działka należy do Janusza Kutyły - krakowskiego poety, dawnego znajomego rodziny Janczewskich.

- Byłem znowu wczoraj na wariografie (tzw. wykrywacz kłamstw - red.) półgodzinnym. Trzeci raz. (Pytali) czy mi ktoś groził, czy zeznawałem prawdę. Takie pie***ły - mówi właściciel działki. - (Prokurator) uparł się na tę działkę, że znaleziono na ciele ofiary jakieś szpilki z jakiejś sosny występującej tylko na tymże terenie - opowiada Kutyła.

W ciągu ostatnich 20 lat działka została kilkukrotnie gruntownie przebadana. Biegli pobrali między innymi próbki roślin i zeskrobin farb, zebrali też larwy owadów z ram okiennych. Policyjni technicy kilkukrotnie przekopywali ziemię, osuszyli oczko wodne, przeprowadzili badanie georadarem, skuli posadzki i wycięli fragmenty stropów.

- Prokurator przyjechał tutaj tak, jakby był na sto milionów procent pewny, że tutaj coś znajdzie i pozwolił sobie na wszystko, co było do pozwolenia. A później kicha - twierdzi Kutyła, właściciel posesji.

Świadkowie incognito

W sprawie przeciwko Robertowi Janczewskiemu występuje kilkudziesięciu świadków incognito. Prokuratura w zamian za zeznania zapewnia takim świadkom anonimowość i ochronę przed podejrzanym. Kutyła był jednym z nich.

Dopytywany czego dotyczyły jego zeznania mówi: - Odnośnie rodziny Janczewskich, to, co ojciec Janczewskiego przekazywał już po fakcie.

- To jaki ze mnie świadek? - pyta

Dr Łukasz Chojniak, obrońca Roberta Janczewskiego, zwraca uwagę właśnie na to, że "w tej sprawie jest cała pula świadków tak zwanych anonimowych". - Moje podejrzenia budzi zakres anonimizacji. Jeżeli jest on bardzo szeroki, a jest bardzo szeroki w tej sprawie, to pytanie jest takie: czy zanonimizowano dane świadka, czy zanonimizowano treść jego wypowiedzi - dodaje obrońca. - Są takie protokoły, które w mojej ocenie uniemożliwiają w ogóle zdekodowanie, co w istocie świadek powiedział - twierdzi Chojniak.

"Szczegółowość i ilość czynności" śledczych

- Jeżeli miałbym wyróżnić jeden czynnik, który decyduje o tak długim czasie trwania tego śledztwa, to bym powiedział, że to jest szczegółowość i ilość czynności tutaj przeprowadzanych - twierdzi mecenas Janusz Molis, pełnomocnik rodziny Katarzyny Z.

- Wszystko, każdy pył, każda zdechła mucha, każde odpadnięte od zdechłej muchy skrzydło jest poddawane badaniom - tłumaczy.

W ramach śledztwa doszło między innymi do eksperymentu z przesłuchaniem jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego w 2011 roku.

Jackowski odpalił papierosa, a dym wydmuchiwał w rzeczy osobiste Katarzyny Z. Efektem był sporządzony odręcznie rysunek starego gmachu pałacowego, rzekomo związanego z morderstwem. W ślad poszły wielomiesięczne poszukiwania zabudowań z rysunku, do których zaangażowano między innymi wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Oglądaj Wideo: Superwizjer TVN "Dowód w sprawie oskórowanej studentki" - pierwsza część dyskusji

Uchodził za lokalnego dziwaka

Wyłowiona z Wisły skóra Katarzyny Z. pozbawiona była sutków. Skłoniło to śledczych do przypuszczeń, że zabójstwo miało podtekst seksualny. Jak twierdzą reporterzy, to wtedy skojarzono, że kilka lat wcześniej na jedną z komend policji zgłosił się mężczyzna, któremu głosy w głowie kazały przyznać się do ekshibicjonizmu. Był to Janczewski. Uchodził za lokalnego dziwaka, w roku 1992 zdiagnozowano u niego zespół urojeniowy. Pierwszy raz zatrzymano go krótko po ujawnieniu fragmentów zwłok w Wiśle.

- Po tym podejrzeniu i po tych przesłuchaniach to krzyczał do siebie, do ściany mówił, że to nie on, "ja tego nie zrobiłem", "dlaczego to na mnie przypadło". Tak strasznie w niego uderzyła ta sprawa. Ja też się każdego dnia czułam, jakby nad nami miecz wisiał - wspomina matka podejrzanego.

- Później parę razy go gdzieś wzywano i pytano, czy on nie żałuje tej kobiety. Powiedzieli, że jej matka bardzo cierpi i że ona mieszka tam a tam. On wziął, kupił kwiaty i poszedł do tej matki. Ta pani go przegoniła - dodaje ojciec.

Za ponad 20 tysięcy złotych, na cmentarzu, na którym pochowano Katarzynę Z. zainstalowano kamerę monitoringu. Według prokuratury zarejestrowała ona Roberta Janczewskiego składającego znicz na grobie zamordowanej. Tyle, że odwiedziny te odbyły się w roku 2012, po 13 latach od włączenia Janczewskiego w krąg podejrzanych.

Prawie 20 lat inwigilacji

Dziennikarze "Superwizjera" ustalili, że podejrzany w sprawie zabójstwa Katarzyny Z. Robert Janczewski był pod lupą prokuratury przez prawie dwie dekady. Śledczy wracali do niego za każdym razem, gdy wykluczali ze sprawy kolejnego podejrzanego.

W październiku 2016 roku odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli prokurator Piotr Krupiński oraz szef policyjnego Archiwum X. To jedyne oficjalne wystąpienie prokuratora w tej sprawie.

- Niewykluczonym jest, iż na nodze pokrzywdzonej, którą zabezpieczono w toku tego postępowania, są ślady oddziaływania za życiowych urazów typu sportowego. A zatem to jest ważna okoliczność, bo może świadczyć o tym, że sprawca bądź sprawcy mieli kontakt ze sportem walk - mówił prokurator Piotr Krupiński 14 października 2016 roku.

Robert Janczewski przez wiele lat ćwiczył karate.

Portugalski specjalista z zakresu medycyny sądowej, doktor Duarte Vieira, miał wydać opinię, że Katarzyna Z. miała być przed śmiercią torturowana, a sprawca miał stosować ciosy wykorzystywane w sztukach walki. Według posiadanych przez redakcję "Superwizjera" dokumentów, doktor Vieira nie wydał jednak opinii, a jedynie został przesłuchany i to dopiero miesiąc po konferencji prasowej. Biegły kilkukrotnie zaznacza, że jego rozważania bazują na ograniczonych danych i nie chce wysnuwać jednoznacznych wniosków.

"Pan naczelnik jest przewk*****ny, że nic się nie dzieje"

Po nagranym wywiadzie, z dziennikarzami "Superwizjera" skontaktował się mecenas Janusz Molis. Sformułował wobec nich oczekiwania ze strony prokuratora.

- Pan naczelnik jest przewk*****ny, że nic się nie dzieje. Jemu chodzi o to, że nie ma tych materiałów, które my żeśmy nagrali. Albo to jest zrealizowane, i to szybko, bo on ma jakieś cele z tym założone, albo będziemy się posiłkować kimś innym. Ja też dostałem reprymendę i ja w tym zakresie jedynie jestem stacją tranzytową, przekazuję to - mówi mecenas w rozmowie telefonicznej z reporterami.

"Liczymy na jawny proces"

W ocenie obrońcy podejrzanego, dr. Łukasza Chojniaka, "prokuratura robi za dużo". - Nie skłamię, jeżeli powiem, że każdego tygodnia dostaję mniej więcej około trzech, czterech średnio, jak nie więcej, postanowień w przedmiocie opinii biegłego. Może być tak, że śledczy rozdrobnili się ponad miarę, a z tyłu jest los człowieka, który jest pozbawiony wolności w warunkach aresztu śledczego - twierdzi.

Nadal nie ma decyzji o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia.

- W mojej ocenie - mówię to z pełną odpowiedzialnością - cały materiał dowodowy pozostawia zdecydowanie więcej wątpliwości, niż daje odpowiedzi. Państwo polskie oskarża mojego klienta o bardzo poważną zbrodnie i chcielibyśmy, żeby ten zarzut jak najszybciej mógł znaleźć weryfikację na salach sądowych, bo to jest miejsce, gdzie o zarzutach się rozmawia. Liczymy także na jawny proces - mówi mec. Chojniak.

Kolejne eksperymenty prokuratury

Prokuratura przeprowadza kolejne eksperymenty procesowe. W marcu 2019 roku śledczy postanawiają ponownie zbadać odcinek Wisły, gdzie dwadzieścia lat wcześniej odnaleziono szczątki Katarzyny Z. W tym celu, przy pomocy ciężkiego sprzętu, z wody usuwany jest między innymi pchacz rzeczny typu Łoś.

W kulminacyjnym momencie do portu przywieziony zostaje dowodzący akcją naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. To jedyna okazja, by porozmawiać z unikającym kamery prokuratorem Piotrem Krupińskim.

Prokurator nie autoryzował tej rozmowy, dlatego reporterzy musieli się posiłkować jej omówieniem. Pytany o włosy znalezione w łazience podejrzanego, prok. Krupiński stwierdził, że biegli, którzy nie podzielają opinii profesor Renaty W., nie są fachowcami. O profesjonalizmie badania ma świadczyć fakt, że kiedy biegła na podstawie badania porównawczego wskazała włosy z mieszkania Janczewskich, które mogą należeć od Roberta, badanie DNA potwierdziło, że rzeczywiście były to włosy podejrzanego.

Powodem, dla którego nie zbadano dotychczas DNA dwóch włosów rzekomo pochodzących od Katarzyny Z. jest według prokuratora obawa przed ich zniszczeniem.

Oglądaj Wideo: Superwizjer TVN "Dowód w sprawie oskórowanej studentki" - druga część dyskusji

Prokurator nigdy nie wyjaśnił, czy decyzja o zatrzymaniu podejrzanego była wynikiem pozyskaniem jakichkolwiek nowych dowodów, czy dopiero liczył na ich zebranie.

Pytana o wydane dotychczas kwoty, prokuratura zasłania się tajemnicą śledztwa i zapewnia, że zostaną one przedstawione w akcie oskarżenia.