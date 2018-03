Video: Superwizjer TVN

"Notatka ze wskazaniem mordercy" - już jutro w Superwizjerze

23.03 | Tadeusz Grzesik - to jeden z najbardziej bezwzględnych morderców w historii polskiej kryminalistyki. Kierowana przez niego grupa specjalizowala się w brutalnych napadach na właścicieli kantorów. Obecnie Grzesik odsiaduje wyrok dożywocia - ale do więzienia mógł trafić już w latach 90. - gdyby nie to, że śledczy zignorowali wtedy ważną policyjną notatkę. Co znajdowało się w dokumencie i czy mógł on zapobiec kilkunastu kolejnym zabójstwom? O tym w reportażu Macieja Kuciela - "Notatka ze wskazaniem mordercy" - już jutro w Superwizjerze, o 20 w TVN24.

