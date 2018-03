"Superpotworny wilk" w służbie rolnikom

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

"Super potworny wilk" w służbie rolnikom

19.03 | Japońscy rolnicy mają nowy sposób na to, by chronić swoje zwierzęta przed drapieżnikami. Na tamtejszym rynku coraz popularniejszy staje się mechaniczny wilk. Maszyna o wyglądzie groźnego drapieżnika dla ludzi może wydawać się zabawna, ale dla zwierząt może być odstraszająca. Między innymi groźnym dźwiękiem wilk-robot ma odstraszać dzikie zwierzęta. Odpowiedni mechanizm i głośnik umieszczony jest na końcu jego grzbietu. Producent swój wynalazek nazwał "super potwornym wilkiem", bo został on stworzony, właśnie by chronić m. in. drób przed polującymi drapieżnikami. Możliwa jest zmiana koloru sierści czy barwy odgłosów - tak, by dzikie zwierzęta nie mogły do nich przywyknąć.

