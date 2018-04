Skripal może otrzymać nową tożsamość. Stany Zjednoczone "oczywistym miejscem"





»

Brytyjska gazeta "Sunday Times" poinformowała w niedzielę, że były pułkownik GRU i współpracownik brytyjskiego wywiadu Siergiej Skripal oraz jego córka dostaną propozycje przeniesienia się do USA. Tam w wyniku współpracy MI6 i CIA otrzymaliby nową tożsamość.

Jak podał "Sunday Times", choć Siergiej i Julia Skripalowie wciąż pozostają w szpitalu, to w związku z poprawiającym się ich stanem zdrowia, brytyjskie służby rozpoczęły planowanie tego, w jaki sposób zagwarantować im bezpieczeństwo w przyszłości. Oficerowie brytyjskiego wywiadu MI6, według gazety, rozmawiali na ten temat m.in. ze swoimi odpowiednikami z amerykańskiej CIA, którzy mieli zaoferować relokację Skripalów do Stanów Zjednoczonych pod nowymi nazwiskami.

Źródło gazety zaznaczyło, że "oczywistym miejscem na ich przesiedlenie są Stany Zjednoczone, gdzie będzie mniej prawdopodobne, iż ktoś będzie próbował ich zabić i będzie ich łatwiej chronić". Jak dodało, brane pod uwagę są także pozostałe kraje wchodzące w skład tzw. sojuszu wywiadowczego pięciorga oczu (The Five Eyes), tj. Australia, Kanada i Nowa Zelandia.

Brytyjska premier pod presją

Poprawia się stan Julii Skripal Stan Julii... czytaj dalej » Dziennikarze opisali rosnącą presję na kancelarię premier Theresy May w sprawie ujawnienia większej liczby szczegółów dotyczących ataku w Salisbury. Chodzi o to, by upewnić opinię publiczną co do odpowiedzialności Rosji za próbę zabójstwa Skripala. Pojawiają się bowiem obawy, że propagandowe wysiłki Kremla, podające w wątpliwość ustalenia brytyjskich śledczych, mogą przynieść efekty.



Gazeta zaznaczyła, że jeszcze w tym tygodniu - prawdopodobnie w środę - spodziewana jest oficjalna opinia Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), która ma potwierdzić, że użyta substancja to produkowany w Rosji Nowiczok.

"Fala kłamstw i dezinformacji"

Rosyjska ambasada: wciąż brak informacji od Londynu w sprawie Głuszkowa i Skripala Ambasada Rosji w... czytaj dalej » Do dyskusji na temat rosyjskiej propagandy włączył się brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson, który w komentarzu dla "Sunday Times" oskarżył Rosję o stosowanie "taktyki dywersyjnej" i "cyniczną próbę ukrycia trudnych faktów pod falą kłamstw i dezinformacji".



Szef MSZ ironizował, że rosyjski rząd i publiczne media "wymyśliły 29 teorii o zatruciu w Salisbury, włącznie z nowatorską sugestią, że to zemsta za rzekome otrucie Iwana Groźnego w 1584 przez Wielką Brytanię".

"Pożyteczny idiota Kremla"

Johnson oskarżył lidera opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna o to, że "przydaje wiarygodności rosyjskiej propagandzie" przez "wzbudzanie wątpliwości i sianie niepewności tam, gdzie mamy jasność".



"Co jakiś czas ma on problem z jednoznacznym przypisaniem odpowiedzialności (za atak - red.) rosyjskiemu państwu. Za każdym razem, kiedy zaczyna mówić swobodnie, wraca do swojej strefy komfortu, wynikającej z jego infantylnie lewicowych korzeni sympatii dla każdego kraju czy ruchu (...), który jest wrogi wobec Wielkiej Brytanii" - napisał, określając Corbyna "pożytecznym idiotą Kremla".

Odpowiedź Rosji "niesatysfakcjonująca"

Kuzynka Julii Skripal nie dostała brytyjskiej wizy Brytyjskie MSW... czytaj dalej » W sobotę rosyjski ambasador w Wielkiej Brytanii Aleksandr Jakowienko poprosił o spotkanie z Johnsonem w celu przedyskutowania śledztwa dotyczącego otrucia Skripalów, a także otrzymania wyjaśnień w sprawie odmowy córki Skripala, Julii, przyjęcia oferty opieki konsularnej ze strony Federacji Rosyjskiej.



W odpowiedzi MSZ wydało komunikat, w którym podkreśliło, że "odpowiedź ze strony Rosji (na trwające śledztwo - red.) była niesatysfakcjonująca" i "minęły ponad trzy tygodnie odkąd poprosiliśmy Rosję o konstruktywne zaangażowanie i odpowiedzi na pytania o próbę zabójstwa Skripala i jego córki".



Jak zaznaczono, brytyjskie władze "rozpatrzą wniosek i odpowiedzą wkrótce".

Atak na Skripalów

Skripalowie stali się ofiarami ataku w angielskiej miejscowości Salisbury, gdzie 4 marca stracili przytomność po kontakcie ze środkiem paralityczno-drgawkowym typu Nowiczok. Brytyjskie władze oskarżyły o próbę ich zabójstwa Rosję, co doprowadziło do najpoważniejszego kryzysu dyplomatycznego w relacjach między oboma państwami od zakończenia zimnej wojny.