Rozbił głową 16 stosów cegieł - będąc precyzyjnym, dokładnie aż 111 sztuk. Zajęło mu to nieco ponad pół minuty - dokładnie 35 sekund. Szesnastoletni mistrz taekwondo z Bośni i Hercegowiny ustanowił nowy rekord Guinnessa. Rozbijanie twardych przedmiotów w sztukach walki to test na siłę. Ale to nie siła sama w sobie jest kluczem do sukcesu - chodzi o technikę uderzania.

Najwyższy mężczyzna i najniższa kobieta na świecie spotkali się w Egipcie, by wziąć udział w sesji zdjęciowej. Sultan Kösen z Turcji, mierzący 251cm wzrostu i Hinduska Jyoti Amge, której wzrost wynosi 62.8 cm, byli zaproszeni do kraju przez Radę Promocji Turystyki w Egipcie w celu zwiększenia turystyki.

Sesja zdjęciowa odbyła się 26 stycznia. Różnica we wzroście obojga jej bohaterów to ponad 188 cm. Tym samym 35-letni mężczyzna jest prawie cztery razy wyższy od 24-letniej kobiety.



Oboje są rekordzistami Guinnessa. Ich zdjęcia wielokrotnie komentowano i udostępniano w mediach społecznościowych.

"Oto zdjęcie do księgi pamiątkowej!" - komentowali użytkownicy Twittera.

