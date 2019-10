Ostatnio mówiła o nękaniu w sieci. Młoda piosenkarka znaleziona martwa

odtwórz: Barbara i Bogdan Zdrojewscy z mandatami do Senatu

Barbara i Bogdan Zdrojewscy zdobyli mandaty do Senatu. To będzie kolejna kadencja Zdrojewskiej w wyższej izbie parlamentu i powrót po latach do Senatu jej męża, byłego ministra kultury. Obydwoje startowali z listy Koalicji Obywatelskiej. zobacz więcej »