Obalili prezydenta, zostali na ulicach. Krwawe rozpędzenie "siedzącego protestu"





Do 60 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego ataku służb bezpieczeństwa na uczestników demonstracji w stolicy Sudanu Chartumie - poinformowały w środę miejscowe źródła medyczne związane z lokalną opozycją. Agencje podają, że poniedziałkowy atak wojska i policji to najkrwawsze zajścia w Sudanie od obalenia w kwietniu prezydenta Omara el-Baszira.

Protest okupacyjny przed siedzibą ministerstwa obrony w Chartumie trwał przez kilka tygodni w związku z toczącymi się negocjacjami przywódców cywilnych z rządzącą Tymczasową Radą Wojskową w sprawie składu nowego organu mającego objąć rządy w kraju.

Chaos na ulicach

"Krwawa masakra" w Chartumie. Rośnie liczba ofiar protestu Rada zaprzeczała, że wojska użyły broni przeciwko protestującym i stwierdziła, że atak miał na celu jedynie wyeliminowanie z tłumu przestępców. We wtorek stojący na jej czele generał Abdel al-Fattah Burhan oświadczył, że opozycja jest współodpowiedzialna za krwawe zajścia w stolicy.

Po ataku protest okupacyjny przed siedzibą ministerstwa obrony został zawieszony, a tłum rozpędzony. Tymczasowa Rada Wojskowa poinformowała, że nie będzie honorować wcześniejszych umów z opozycją.



Negocjacje dotyczące sposobu przekazania władzy cywilom i spełnienia warunków stawianych przez wojskowych, którzy chcieli zachować wpływ na sytuację w kraju, zostały zainicjowane 28 kwietnia. W połowie kwietnia, tuż po obaleniu Omara Baszira i przejęciu władzy przez Tymczasową Radę Wojskową, przed budynkiem resortu obrony rozpoczął się siedzący protest.

Międzynarodowy trybunał chce osądzić prezydenta

Niepokoje społeczne w Sudanie wybuchły w grudniu ubiegłego roku. Początkowo spowodowane były rosnącymi cenami, a także brakiem żywności i paliw, szybko jednak zaczęto domagać się dymisji rządzącego krajem przez prawie 30 lat Baszira, który pod presją ustąpił 11 kwietnia.

Byłego prezydenta za zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i ludobójstwo w sudańskiej prowincji Darfur chce osądzić Międzynarodowy Trybunał Karny, jednak wojskowi odmawiają jego wydania. W Sudanie wszczęto przeciwko niemu śledztwo w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy i posiadania znacznej ilości dewiz z niewyjaśnionych źródeł.

Blisko 39-milionowy Sudan rozwija w ostatnich latach eksploatację zasobów ropy naftowej i złota, ale według Banku Światowego 60-75 procent ludności nadal żyje z rolnictwa. Ogromna większość Sudańczyków utrzymuje się za równowartość mniej niż jednego dolara dziennie.

Baszir rządził Sudanem od 30 lat