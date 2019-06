Krwawy dzień w Chartumie. Wojskowi: nie będziemy honorować umów z opozycją

Chociaż z Serie A pożegnało się po ostatnim sezonie czterech Polaków, to wiele wskazuje na to, że liczba Biało-Czerwonych w przyszłym wcale nie będzie mniejsza. Co więcej, może nawet być jeszcze większa niż to było w ostatnich rozgrywkach. Pewne są już transfery trzech piłkarzy, a czwarty, Paweł Dawidowicz, z Hellasem Werona właśnie awansował do Serie A. zobacz więcej »