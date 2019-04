W jego domu znaleziono miliony euro. Obalony prezydent objęty śledztwem

Prokurator generalny Sudanu rozpoczął śledztwo przeciwko obalonemu prezydentowi Omarowi Baszirowi. Jest on podejrzany o pranie brudnych pieniędzy i posiadanie znacznych sum w zagranicznych walutach z niewyjaśnionych źródeł - podała agencja Reutera powołując się na źródło w sudańskim wymiarze sprawiedliwości.

Według tego informatora funkcjonariusze wywiadu wojskowego przeszukali dom Omara Baszira i znaleźli w nim walizki zawierające łącznie ponad 350 tysięcy dolarów oraz 6 milionów euro, a także 5 milionów funtów sudańskich (ponad 100 tysięcy dolarów).

Protesty przybierają na sile. "Wolność i rewolucja to wybór ludu!" Protesty... czytaj dalej » - Prokurator zarządził zatrzymanie (byłego) prezydenta i szybkie przesłuchanie go w ramach przygotowań do wytoczenia mu procesu - powiedziało agencji Reutera źródło w sudańskich władzach sądowniczych. Według tej osoby przesłuchanie odbędzie się w więzieniu Kobar w Chartumie, do którego Baszir został niedawno przeniesiony.

Stojąca na czele protestów Sudańska Federacja Związków Zawodowych Pracowników i Wolnych Zawodów domaga się rozliczenia Baszira i przedstawicieli jego rządu, walki z korupcją i kumoterstwem oraz zażegnania kryzysu gospodarczego, który zaostrzył się w ostatnich latach.

W środę Tymczasowa Rada Wojskowa, która objęła rządy w kraju po pozbawieniu władzy Baszira, nakazała sudańskiemu bankowi centralnemu skontrolowanie transferów finansowych za okres od 1 kwietnia oraz przejęcie środków w "podejrzanych" transakcjach - podała sudańska agencja prasowa SUNA. Rada zarządziła też, by zawieszone do odwołania zostały transfery własności wszelkich udziałów oraz by zgłaszano podejrzane przeniesienia praw do udziałów lub spółek.

Reuters przypomina, że jako prezydent Baszir wielokrotnie przywoływał swoje skromne początki jako dziecka dorastającego w biednej rodzinie rolników w wiosce na wschodnim brzegu Nilu.

Prezydent obalony przez wojsko

Obalony przez armię, ścigany przez haski trybunał. Może znaleźć azyl u byłego sąsiada Uganda rozważa... czytaj dalej » 11 kwietnia Baszir został odsunięty od władzy przez wojsko po miesiącach antyrządowych protestów. Od tego czasu przebywał w prezydenckiej rezydencji, ale w ostatnich dniach jego rodzina informowała, że został przeniesiony do Kobar, więzienia o zaostrzonym rygorze.

Wydania Baszira domaga się również Międzynarodowy Trybunał Karny, który wydał dwa nakazy aresztowania byłego prezydenta Sudanu i chce osądzić go za zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i ludobójstwo w sudańskiej prowincji Darfur.

W Sudanie od połowy grudnia trwają antyrządowe protesty. Początkowo spowodowane były rosnącymi cenami, a także brakiem żywności i paliw, szybko jednak zaczęto domagać się dymisji rządzącego krajem przez prawie 30 lat Baszira.

Baszir rządził Sudanem od 30 lat