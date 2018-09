Nadzieja na koniec wojny domowej. Prezydent i lider opozycji podpisali porozumienie

Video: tvn24bis

W Sudanie zażegnano klęskę głodu. Przynajmniej chwilowo

22.06 | ONZ nie uważa już Sudanu Południowego za rejon klęski głodu - podali wysocy przedstawiciele organizacji. Niestety, może to być stan przejściowy. Sudan Południowy jest wciąż bardzo niestabilnym krajem, w którym trudno o utrzymanie produkcji żywności, a wybuchające co pewien czas starcia zmuszają ludzi do migracji. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Sudanu Południowego potrzebuje cały czas bardzo pilnej pomocy.

»