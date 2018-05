Nie chcą kojarzyć się ze Szwajcarią. Zmieniają nazwę państwa





Video: Google Earth Pro Suazi zmienia nazwę na eSwatini

Suazi, liczący niespełna półtora miliona mieszkańców południowoafrykański kraj bez dostępu do morza, zmienił oficjalnie nazwę na Królestwo eSwatini.

Wypadek pojazdów wiozących dziewice dla króla. "Dziesiątki zabitych" Policja w Suazi... czytaj dalej » Po raz pierwszy o zmianie nazwy państwa poinformował w kwietniu podczas obchodów 50-lecia jego powstania król Mswati III. Tłumaczył wtedy, że za granicą ludzie mylą nazwę jego kraju, która po angielsku brzmi Swaziland, ze Szwajcarią - po angielsku Switzerland.



Królestwo eSwatini jest jedną z niewielu istniejących jeszcze na świecie monarchii absolutnych i należy do grupy krajów najmniej rozwiniętych. Dominują tu religie chrześcijańskie (78 proc.), a wyznawcy islamu stanowią 1 proc. ludności.



Co piąty mieszkaniec Królestwa eSwatini, według danych z 2017 roku, jest zarażony wirusem HIV, a przeciętna długość życia wynosi 49 lat. Sześciu na każdych dziesięciu mieszkańców wegetuje poniżej granicy ubóstwa; bezrobotny jest co drugi mieszkaniec zdolny do pracy.



Choć nazwa eSwatini - jak zauważył "The Economist" - wygląda nowocześniej, to oznacza w miejscowym języku to samo, co nazwa angielska: ziemia ludu Suazi.

