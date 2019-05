Debata Wałęsy i Miodowicza "to było coś fenomenalnego"





30 lat temu pokojowo odrzuciliśmy komunizm. Jak wyglądała nasza droga do wolności? Jak zmienił Polskę, Europę i świat pamiętny rok 1989? "Studio 4 czerwca" codziennie do soboty w TVN24 o godzinie 21.

"Studio 4 czerwca" to program poświęcony fenomenowi wyborów 4 czerwca 1989 roku.

Dziennikarze Jacek Stawiski i Łukasz Jedliński w cyklu programów rozmawiają o tamtych wydarzeniach i o tym, jak wyborcza kartka, którą mogli wrzucić do urny 30 lat temu Polacy, doprowadziła do demontażu systemu komunistycznego w Polsce.

We wtorkowym, pierwszym wydaniu "Studia 4 czerwca" proszeni o komentarze eksperci mówili m.in. o tym, co doprowadziło do przełomowych wyborów.

Zbigniew Gluza, działacz opozycji w czasach PRL i prezes Ośrodka Karta, zwrócił uwagę na to, że latem 1988 roku doszło w Polsce do serii strajków, których władze PRL się nie spodziewały. - Siłą napędową byli młodzi ludzie, którzy powoływali się na Solidarność, w której właściwie nie byli. (...) Uważali, że to jest moment, kiedy tylko powrót do Solidarności może zmienić beznadziejną sytuację publiczną w Polsce - tłumaczył.

Zaznaczył, że wtedy zaczęto rozumieć, że bez powrotu Solidarności nie da się ułożyć sytuacji w kraju i świadomość tego dotarła też do władz.

Współprowadzący program dziennikarz TVN24 BiS Jacek Stawiski wskazywał na "wielki przełom", jakim była też przeprowadzona w listopadzie 1988 roku telewizyjna debata Lecha Wałęsy i Alfreda Miodowicza, członka Komitetu Centralnego PZPR, dotycząca sytuacji w państwie.

- To było coś fenomenalnego. Wałęsa, człowiek, którego próbowano zetrzeć z pamięci ludzi, próbowano sprowadzić do roli (...) niepoważnego awanturnika wystąpił w roli poważnego męża stanu (...) i tłumaczył partyjnemu funkcjonariuszowi rzeczy tak oczywiste, że aż momentami śmieszne - wspominał.

W programie wypowiedzieli się też Henryk Wujec, prof. Aleksander Smolar, prof. Ryszard Bugaj i Jacek Żakowski.

