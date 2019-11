Piesze pod kołami ciężarówki. Seria groźnych zdarzeń, mieszkańcy czekają na obwodnicę

Video: StrzelnoOnline

Groźne zdarzenie na przejściu dla pieszych w Strzelnie

06.11| We wtorek około południa na przejściu dla pieszych w Strzelnie (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do potrącenia rowerzystki. To nie pierwsza sytuacja w tej miejscowości. Mieszkańcy domagają się wybudowania obwodnicy. Nagranie pochodzi z portalu StrzelnoOnline.

