Uciekał i niemal potrącił policjanta. "W trakcie szaleńczej jazdy popełnił szereg wykroczeń"

Foto: policja dolnośląska Video: Fakty TVN

Pościg w Brodnicy

Policja wiedziała, że ten 34-letni mężczyzna ma zakaz prowadzenia pojazdów. Kiedy zobaczyli, jak jedzie swoim Deawoo Tico, to od razu ruszyli w pościg. 34-latek gnał polami i lasami, ale w końcu policjanci go dogonili. W samochodzie 34-latka była także kobieta w zaawansowanej ciąży i 6-letnie dziecko. Wszystko działo się we wtorek w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie). Więcej na ten temat dziś w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

»