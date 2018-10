Strzelanina w USA. Zabici i ranni w synagodze

Do strzelaniny doszło około godziny 16.30 czasu polskiego (10.30) w synagodze Tree of Life w Pittsburghu.

Jak mówił amerykański korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona w rozmowie z TVN24 w sobotę po godz. 18., zginęło co najmniej osiem osób, a 12 zostało postrzelonych.

Wśród rannych jest trzech policjantów - podała stacja CNN.

Chciał zastraszyć Amerykę. Byłego striptizera zdradziły odciski palców i błędy ortograficzne Cesar Sayoc,... czytaj dalej »

Strzelającym był 46-letni biały mężczyzna, Rob Bowers - relacjonował Wrona. Według amerykańskich mediów, atak miał podłoże antysemickie. Napastnik, kiedy wszedł do synagogi miał krzyknąć: "Wszyscy Żydzi muszą zginąć” i otworzyć ogień.

Kilkadziesiąt minut po ataku napastnik miał się oddać w ręce policji - podało brytyjskie BBC, powołując się na radiowe komunikaty policji.

"Podejrzany jest w areszcie" - potwierdził gubernator Pensylwanii Tom Wolf.

Do informacji o strzelaninie odniósł się w sobotnie przedpołudnie (popołudnie w Polsce) na Twitterze prezydent USA Donald Trump pisząc, że śledzi relację ze strzelaniny w Pittsburghu. "Wygląda na wiele ofiar śmiertelnych. Uważajcie na napastnika. Niech Bóg ma wszystkich w opiece!" - dodał.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!