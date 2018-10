Strzelanina w USA. "Liczne ofiary" w pobliżu synagogi

Do strzelaniny doszło w pobliżu synagogi Tree of Life - podaje stacja CNN.

"New York Times" napisał, że wśród ofiar jest dwóch policjantów.

Stacja CBS News, cytująca swój ośrodek regionalny, podaje, że zginęło "co najmniej osiem osób".

Rzecznik lokalnej policji nie podał dokładnej liczby ofiar, powiedział jedynie, że jest ich wiele.

Na razie teren wokół synagogi jest odgrodzony przez policję.

"Napastnik, który wszedł do synagogi w Pittsburghu i otworzył ogień, oddał się w ręce policji" - przekazuje BBC, powołując się na radio policyjne.

Do informacji o strzelaninie odniósł się w sobotnie przedpołudnie (popołudnie w Polsce) na Twitterze prezydent USA Donald Trump pisząc, że śledzi relację ze strzelaniny w Pittsburghu. "Wygląda na wiele ofiar śmiertelnych. Uważajcie na napastnika. Niech Bóg ma wszystkich w opiece!" - dodał.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!

Wiceprezydent USA Mike Pence napisał, że Biały Dom monitoruje sytuację.

Monitoring reports of shooting at Tree of Life Synagogue in Pittsburgh. Praying for the fallen, the injured, all the families impacted, and our courageous first responders. God bless them all.