"Już nigdy nie zobaczę córki. Mogę ją teraz odwiedzać na cmentarzu"





»

Nie rozumiem czemu w dalszym ciągu mogę iść do sklepu i kupić broń przeznaczoną dla wojska - mówił jeden z uczniów liceum w Parkland, świadek strzelaniny, w której zginęło 17 osób. Bliscy ofiar w środę zostali przyjęci w Białym Domu przez Donalda Trumpa.

Trump: rozważam wyposażenie nauczycieli w broń Prezydent USA... czytaj dalej »

- Już wcześniej, po pierwszej takiej strzelaninie powinniśmy byli coś zrobić - powiedział wzburzony Andrew Pollack, ojciec jednej z ofiar strzelaniny w Parkland. - Jestem wkurzony. Już nigdy nie zobaczę mojej córki. Nie ma jej. Mogę ją teraz odwiedzać na cmentarzu - dodał.

- Żaden rodzic nie powinien przez to przechodzić - podkreśliła Nicole Hockley, której dziecko także zginęło w Parkland. - Każdy, kto wysyła swoje dziecko do szkoły powinien być spokojny o to, że ono wróci. To nie jest wcale trudny temat. Jest wiele rozwiązań a administracja prezydenta może je wprowadzić - apelowała.

Samel Zeif, jeden z uczniów liceum w Parkland, mówił: "Jestem tu bo straciłem najlepszego przyjaciela, którego traktowałem jak brata". - Nie rozumiem, czemu w dalszym ciągu mogę iść do sklepu i kupić broń przeznaczoną dla wojska - przyznał. "Nie wiedzieliśmy o nim tego, co wiemy teraz" Po masakrze w... czytaj dalej »

Masakra w liceum

Do tragedii w Parkland, położonym ok. 70 km na północ od Miami, doszło w środę 14 lutego. 19-letni Nikolas Cruz, były uczeń gimnazjum dyscyplinarnie wydalony ze szkoły wszedł na teren liceum. Zaczął ostrzeliwać uczniów i pracowników szkoły, najpierw na zewnątrz budynku, a następnie na korytarzach i w klasach. Używał półautomatycznego karabinu typu AR-15, "cywilnej" wersji M-16, podstawowego karabinu w wyposażeniu amerykańskich sił zbrojnych.

AR-15 jest najpopularniejszym w Stanach Zjednoczonych karabinkiem półautomatycznym. Ma go ok. osiem milionów ludzi. Jak wykazało wstępne śledztwo, Cruz kupił ten karabin legalnie, po ukończeniu 18. roku życia.