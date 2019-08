Konflikt dwóch kierowców, jeden miał wyciągnąć broń. Strzelanina w Białymstoku





Najpierw jeden z kierowców miał zajechać drogę drugiemu. Przejechali odcinek ulicy Wincentego Pola i znowu mieli zajeżdżać sobie drogę, aż się pokłócili. Wtedy jeden z kierowców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał. Postrzelony mężczyzna trafił do szpitala.

W poniedziałek po południu do policjantów z komendy miejskiej w Białymstoku zadzwonił mężczyzna.

- Ze zgłoszenia poszkodowanego wynikało, że między nim i drugim kierowcą, który zajechał mu wcześniej drogę, doszło do wymiany zdań. Po czym kierowca, który zajechał drogę poszkodowanemu, wyciągnął w jego kierunku przedmiot przypominający wyglądem broń i oddał strzał – poinformowała aspirant Edyta Wilczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Jedna osoba trafiła do szpitala

Do sprzeczki i strzelaniny doszło na białostockim osiedlu Wygoda. Kierowcy opla vectra drogę na ulicy Wincentego Pola zajechał 20-letni kierowca volkswagena polo. Ktoś strzelał, po czym uciekł w kierunku ulicy 42. Pułku Piechoty.

Postrzelony mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci podkreślają, że są to wstępne ustalenia i prowadzą intensywne czynności, by odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia.

Dwie osoby zatrzymane

Jeszcze w poniedziałek zostały zatrzymane dwie osoby zamieszane w strzelaninę na Wygodnie: 20-letni mężczyzna i 16-latka. - To kierowca samochodu, który zajechał drogę poszkodowanemu i oddał strzał w jego kierunku, oraz pasażerka tego auta – potwierdziła we wtorek rano aspirant Wilczyńska.

Mężczyzna został zatrzymany. 16-latka trafiła do policyjnej izby dziecka. Policja nadal prowadzi czynności w tej sprawie. We wtorek rano policjanci podali, że poszukują jeszcze dwóch osób. To dwaj mężczyźni, pasażerowie volkswagena polo.

- Zatrzymanie pasażerów tego pojazdu to jedynie kwestia czasu. Pragnę podkreślić, że wszystkie informacje podane do tej pory są wstępne. Policjanci nadal ustalają szczegółowy przebieg oraz udział poszczególnych osób we wczorajszym zdarzeniu – dodała Wilczyńska.

Poszkodowany i dwoje zatrzymanych to mieszkańcy Białegostoku.