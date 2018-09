Strzelanina w banku w USA

Cztery osoby, w tym napastnik, zginęły w wyniku strzelaniny, do której doszło w czwartek rano czasu lokalnegow budynku Fifth Third Bank w centrum Cincinnati w stanie Ohio w USA - poinformował szef policji w tym mieście, Eliot Isaac.

- Napastnik nie żyje - oświadczył szef policji na briefingu prasowym.

Isaac powiedział, że napastnik zaczął strzelać w czwartek rano na zapleczu budynku Fifth Third Bank, następnie wszedł do holu, gdzie doszło do wymiany ognia z policją.

Na razie nie jest jasne, czy napastnik sam się zastrzelił, czy został zastrzelony przez funkcjonariuszy.

Jak poinformował szef policji w Cincinnati, w strzelaninie rannych zostało pięć osób, spośród których trzy zmarły.

Burmistrz Cincinnati John Cranley powiedział, że napastnik "strzelał do niewinnych ofiar" i był to "straszny widok".

Dodał, że w lobby budynku przy placu Fontann mieszczą się cukiernie, lodziarnie i restauracje, więc - jak podkreślił - "mogło być dużo gorzej", gdyby nie natychmiastowa reakcja policji.