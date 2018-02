Foto: PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Video: ENEX

Ewakuacja uczniów

14. 02 | Co najmniej jedna osoba nie żyje, a co najmniej 20 zostało rannych w wyniku strzelaniny, do jakiej doszło w szkole średniej 70 km na północ od Miami - podała agencja Reutera, powołując się na lokalne media.

»