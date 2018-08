Strzelali do dostawcy pieczywa. Tego mężczyzny szuka policja

Dostał pięścią w twarz, ukrył się u strażaków. Jeden z napastników miał maczetę W jednym z... czytaj dalej » Do postrzelenia dostawcy pieczywa doszło 19 maja w Koninie przy ulicy Dworcowej. Wcześnie rano, około godziny 4:20, 26-latek z Inowrocławia skończył rozładowywanie pieczywa, które przywiózł do sklepu. Chciał odjechać i czekał, aż piątka młodych osób - 3 chłopaków i 2 dziewczyny - przejdą drogą.

Wtedy jeden z młodych mężczyzn uderzył ręką w karoserię. Kierowca wysiadł i podszedł do grupki, by "wyjaśnić o co chodzi".

Wyciągnął pistolet, zaczął strzelać

Wtedy kolega chłopaka uderzającego w samochód z torebki wyciągnął pistolet pneumatyczny i wycelował w głowę mieszkańca Inowrocławia.

14-miesięczna dziewczynka w ciężkim stanie. Partner matki z zarzutem usiłowania zabójstwa Zielonogórski sąd... czytaj dalej » - Za chwilę padł strzał i wywiązała się szamotanina, podczas której sprawca postrzelenia uderzył 26-latka pistoletem w twarz, łamiąc mu nos. Pistolet wylądował na ziemi, a podniósł go kolejny z grupy młodych ludzi i oddał kolejne strzały w kierunku kierowcy busa - opisuje Marcin Jankowski z konińskiej policji.

26-latek doznał poważnych urazów twarzy i głowy. Może jednak mówić o sporym szczęściu - mógł stracić oko, a nawet życie.

Powiadomiona o sprawie policja od razu rozpoczęła poszukiwanie sprawców postrzelenia. Pierwszego z nich zatrzymano już po kilku godzinach. To 17-letni mieszkaniec Goliny. Usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, do którego się przyznał. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Znasz go? Szuka go policja

Drugi z nastolatków wciąż jest poszukiwany. Jego tożsamości do tej pory nie udało się ustalić. Teraz policja opublikowała zdjęcie przedstawiające jego wizerunek.