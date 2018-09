Nie wiadomo, dlaczego zaczęła strzelać. Trzy osoby nie żyją





Co najmniej trzy osoby zginęły w Aberdeen w stanie Maryland, gdzie kobieta zaczęła strzelać na terenie centrum dystrybucyjnego sieci aptek Rite Aid. Są też ranni. Lokalny szeryf powiedział, że napastniczkę ujęto i że jest ona w stanie krytycznym.

Tożsamość tej kobiety ani jej motywy nie są na razie znane. Na miejscu jest policja i FBI. Poinformowano, że zagrożenie już minęło.



Szczegóły zajścia wciąż nie są znane. Na razie ustalono jedynie, że kobieta działała w pojedynkę i że strzelała z broni krótkiej. Przewieziono ją do miejscowego szpitala.



Telewizja NBC informuje, powołując się na szeryfa hrabstwa Harford, Jeffreya R. Gahlera, że funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, nie użyli broni, co sugeruje, że napastniczka mogła postrzelić się sama.



Media przypominają, że dzień wcześniej w Middleton w stanie Wisconsin doszło do strzelaniny, w której rannych zostało pięć osób, w tym sprawca. Przypomina się również, że w końcu czerwca w stolicy stanu Maryland - Annapolis - pięć osób zginęło w strzelaninie, do której doszło w redakcji "Capital Gazette".

