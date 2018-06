Strzały w berlińskiej katedrze





W ewangelickiej katedrze w Berlinie w niedzielne popołudnie doszło do strzelaniny. Policjanci postrzelili awanturującego się mężczyznę. Świątynia została otoczona przez siły bezpieczeństwa.

Rzecznik policji poinformował, że "jedna osoba została ranna od strzału z policyjnej broni". Według informacji dziennika "Bild" obrażenia odniosły dwie osoby.

Służby otoczyły świątynię

Jak podała gazeta "Berliner Morgenpost", około godziny 16 osoba pracująca w świątyni (Berliner Dom) zgłosiła policji, że w budynku katedry ktoś się awanturuje.

Jak poinformowała na Twitterze berlińska policja, funkcjonariusze postrzelili w nogi mężczyznę, który stwarzał zagrożenie w katedrze. Przekazano także, że na razie nic nie wskazuje na to, by zdarzenie miało podłoże terrorystyczne.



Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 3, 2018





Na filmach umieszczanych w mediach społecznościowych widać, jak wejście do katedry zostało ogrodzone. Pojawiły się przed nim radiowozy i karetki.



Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin#berlinerdompic.twitter.com/SLP6voUI1A — Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) 3 czerwca 2018

Ewangelicka katedra Berliner Dom znajduje się w samym centrum stolicy Niemiec, na tzw. Wyspie Muzeów i niedaleko Alexanderplatz. Zwłaszcza w niedzielę w okolicy przebywa wielu turystów.