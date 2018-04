Dwóch Palestyńczyków zginęło, a 250 odniosło rany postrzałowe w trakcie interwencji wojsk izraelskich przeciwko tłumom demonstrującym w ramach Marszu Powrotu na granicy Strefy Gazy z Izraelem - poinformowało palestyńskie ministerstwo zdrowia.

Protesty na granicy z Izraelem mają potrwać do 15 maja. Do tej pory w wyniku starć trwających od 30 marca tego roku zginęło 21 Palestyńczyków. Kolejne starcia w Strefie Gazy. "70 Palestyńczyków rannych" Około 70... czytaj dalej »

Siły Izraela (IDF) rozmieściły strzelców wyborowych na granicy ze Strefą Gazy, aby powstrzymać Palestyńczyków przed wtargnięciem na terytorium Izraela. Palestyńczycy w odpowiedzi zapalili opony, licząc na to, że dym uniemożliwi izraelskim strzelcom rozpoznanie terenu.



Jak zauważa dziennik "The Times of Israel", w piątkowym Marszu Powrotu wzięło udział znacznie mniej osób niż w ubiegłotygodniowej demonstracji, która zgromadziła ok. 30 tys. protestujących. Według izraelskiej armii w marszu uczestniczy ok. 10 tysięcy Palestyńczyków.

Apel ONZ do Izraela

Erdogan do Netanjahu: jesteś terrorystą Prezydent Turcji... czytaj dalej » W piątek Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCR) wezwał Izrael, aby wojsko nie używało nadmiernej siły przeciwko palestyńskim demonstrantom. Według rzeczniczki UNHCR Elizabeth Throssell, broń palna powinna być używana tylko w ostateczności, a jej nieuzasadnione wykorzystanie może mieć charakter umyślnego zabijania ludności cywilnej.

Władze Izraela wielokrotnie przestrzegały Palestyńczyków przed zbliżaniem się do granicy. Izraelska armia zazwyczaj ostrzeliwuje ludzi, którzy zbliżają się do muru na granicy z Gazą, ponieważ podejrzewa, że to próba podłożenia ładunków wybuchowych.

Kruchy pokój

Pogrążona w biedzie Strefa Gazy od dekady jest objęta izraelską blokadą. Od lat prawie nieustannie zamknięta pozostaje granica między palestyńską enklawą a Egiptem. Pomiędzy Izraelem a Hamasem trwa kruche zawieszenie broni od końca wojny w lecie 2014 roku, trzeciej od w 2007 roku, gdy władzę w Strefie Gazy objęła ta radykalna organizacja palestyńska.

Źródło: PAP/DPA Konflikt na Bliskim Wschodzie