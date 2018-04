Kolejne starcia w Strefie Gazy. "70 Palestyńczyków rannych"





»

Około 70 Palestyńczyków odniosło w sobotę rany postrzałowe w trakcie akcji wojsk izraelskich przeciwko tłumom demonstrantów - twierdzą palestyńskie służby medyczne.

Cała sytuacja miała miejsce na granicy Strefy Gazy z Izraelem. Dzień wcześniej doszło tam do najkrwawszych od lat starć.

"Akt przemocy" kontra "obrona suwerenności"

Krwawe starcia w Strefie Gazy. Co najmniej 16 osób nie żyje Miały być... czytaj dalej » Palestyński prezydent Mahmud Abbas oświadczył, że za akty przemocy odpowiedzialny jest Izrael. Natomiast izraelski premier Benjamin Netanjahu zadeklarował, że jego kraj bronił swojej suwerenności i swoich obywateli.

Izraelska armia poinformowała, że bada szczegóły sobotnich zajść. Wybuchły one, gdy zgromadzeni na granicy Palestyńczycy zaczęli rzucać kamieniami na przeciwną stronę. W piątek co najmniej 16 Palestyńczyków zostało zabitych w trakcie interwencji sił izraelskich przeciwko demonstrantom. Jak twierdzą władze, niektórzy z nich strzelali do żołnierzy, rzucali w nich kamieniami i ładunkami zapalającymi oraz przetaczali przez granicę płonące opony.

Rządzące w Strefie Gazy radykalne palestyńskie ugrupowanie Hamas oświadczyło, że pięciu zabitych było członkami tej organizacji. Według władz Izraela, zginęło ośmiu bojowników Hamasu i dwóch należących do innych ugrupowań.

Reakcja z Turcji

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostro potępił interwencję izraelskiej armii na granicy ze Strefą Gazy. - To była masakra - stwierdził w sobotę, przemawiając w Stambule do swych zwolenników. Powiedział też, że rząd Turcji nigdy nie przestanie piętnować "izraelskiego terroru" i wspierać swych "palestyńskich braci".

Władze Izraela od dawna zarzucają Ankarze wspieranie rządzącego w Strefie Gazy Hamasu.

Akcja protestacyjna

Dziesiątki tysięcy Palestyńczyków rozbiły w piątek namioty wzdłuż liczącej 65 kilometrów długości granicy Strefy Gazy z Izraelem w ramach zaplanowanej na sześć tygodni akcji protestacyjnej przeciwko odmawianiu arabskim uchodźcom i ich potomkom prawa powrotu na obecne izraelskie terytorium państwowe. Jednak setki młodych Palestyńczyków zignorowały wezwania organizatorów i izraelskich władz wojskowych, by nie zbliżać się do granicy, co w efekcie doprowadziło do konfrontacji.

Kulminacyjnym dniem protestu ma być 15 maja - 70. rocznica początku eksodusu setek tysięcy Arabów z państwa żydowskiego nazajutrz po ogłoszeniu jego powstania.