Kilkadziesiąt pocisków wystrzelonych w kierunku Izraela

Co najmniej 28 pocisków moździerzowych wystrzelili we wtorek rano palestyńscy bojownicy ze Strefy Gazy w kierunku południowej części Izraela - poinformowało izraelskie wojsko, dodając, że większość pocisków została unieszkodliwiona. We wtorek dokonali drugiego ataku. Tel Awiw odpowiedział nalotem. Nie ma doniesień o ofiarach.