Siłą wyprowadzili ciężarną kobietę z metra. Strażnicy zawieszeni





»

Zarząd szwedzkiego transportu publicznego bada sprawę zajścia, w którym uczestniczyło dwóch strażników sztokholmskiego metra. Siłą wyprowadzili z wagonu ciężarną kobietę, mimo jej stanowczego protestu i zapewnień, że posiada bilet na przejazd, a jedynie nie może go znaleźć. Kobieta trafiła na obserwację do szpitala.

Na stacji metra Hotorget w centrum Sztokholmu ciężarna kobieta, której towarzyszyła córka została w nocy 31 stycznia siłą wyprowadzona przez pracowników ochrony i pchnięta na ławkę na peronie. Powodem interwencji miało być agresywne zachowanie kobiety, kiedy rzekomo odmówiła dobrowolnego opuszczenia metra.

Nagranie z metra w Sztokholmie

Incydent w metrze. Kontroler biletów zepchnięty na szyny Na stacji metra... czytaj dalej » Przebieg zdarzenia widać na nagraniu, które trafiło do sieci. Opublikowała je na swoim Instagramie blogerka i aktywistka Lovette Jallow.

Według ochrony ciężarna odmówiła przyjęcia kary za brak ważnego biletu na przejazd. Strażnicy wkroczyli do akcji, kiedy miała się okazać agresywna.

- Poprosili mnie, żebym pokazała dowód osobisty, więc go im dałam i zaczęłam szukać biletu w torebce. Nie mogłam go znaleźć - wspomina sytuację kobieta. - Oddali mi dowód osobisty i powiedzieli, że mam opuścić pociąg. Tak po prostu - twierdzi kobieta.



Ciężarna zapytała ochroniarzy, dlaczego miałaby wyjść. - Byłam obolała i zmęczona. Jechałam z córką - opowiada kobieta. - Poprosiłam ich, żeby poczekali, bo szukam biletu. Wtedy natychmiast mnie złapali.



Kobieta krzyczała, by strażnicy jej nie dotykali. - Próbowałam pokazać im bilet, który właśnie zauważyłam w portfelu. Nie pozwolili mi na to - twierdzi. - Wyciągnęli mnie na peron i rzucili na ławkę. Jeden z nich siedział za mną, a drugi próbował mi wykręcić rękę.

Źródło: Instagram/ action4humanity_se Kobieta twierdzi, że miała bilet. Strażnicy zaprzeczają

Za wyprowadzoną z metra kobietą wyszła jej córka. Jeden ze strażników podszedł do dziewczynki i odciągnął od matki.

Po zajściu kobieta została przewieziona do szpitala i jeszcze tej samej nocy wróciła do domu. Następnego dnia przeszła szereg badań, które miały wykluczyć obrażenia płodu.

Oświadczenie sztokholmskiego metra

Sztokholmskie metro opublikowało w niedzielę oświadczenie w sprawie zajścia, w którym podaje, że kobieta podróżowała bez biletu i odmówiła zapłacenia mandatu. Kiedy została poproszona o opuszczenie wagonu metra, miała zacząć krzyczeć i stawiać opór. "Strażnicy mają prawo zatrzymać osoby, które zakłócają porządek” - podano w oświadczeniu.



Henrik Palmer, rzecznik prasowy sztokholmskiego metra poinformował, że strażnicy, którzy brali udział w incydencie zostali zawieszeni do czasu wyjaśnienia sprawy. - Prowadzimy wewnętrzne śledztwo i traktujemy to bardzo poważnie.

Sprawę bada także policja, która na razie nie chce komentować zajścia.

Przeczytaj też: Morderstwo ciężarnej wywołało agresję wobec imigrantów