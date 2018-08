Młody dzik wpadł do nieczynnej studzienki kanalizacyjnej





Foto: PSP Ostrowiec Świętokrzyski | Video: Google Maps Strażacy uwolnili zwierzę

Strażacy wydostali dzika, który wpadł do nieczynnej studzienki kanalizacyjnej przy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na pomoc ruszyli mu strażacy.

Nietypowe zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego powiatowej straży pożarnej we wtorek wieczorem. - Do zdarzenia natychmiast zadysponowano samochód ratowniczo-gaśniczy – relacjonuje Barbara Majdak, rzeczniczka prasowa ostrowieckiej straży pożarnej.

Użyli chwytaka do zwierząt

Na miejscu okazało się, że młody dzik wpadł do studzienki na terenie dawnej mleczarni. Dół nie był głęboki (około 1,5 metra), jednak zwierzę nie było w stanie wyjść o własnych siłach.

Strażacy wydostali dzika przy pomocy specjalistycznego chwytaka. - Po uwolnieniu zwierzę z radością oddaliło się w stronę lasu – informuje Majdak. Cała akcja trwała niecałe 30 minut.

Źródło: PSP Ostrowiec Świętokrzyski Dzik utknął w studzience