Parlament Europejski upamiętni zabitych w Strasburgu dziennikarzy

Kierownictwo Parlamentu Europejskiego zdecydowało, że studio radiowe europarlamentu w Strasburgu zostanie nazwane imionami Bartosza Niedzielskiego i Antonio Megalizziego. Dwaj dziennikarze zginęli w grudniowym zamachu w Strasburgu.

O upamiętnienie do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego apelowali w ostatnim czasie europosłowie. W poniedziałek wiceszefowie Parlamentu Europejskiego z Polski i Włoch Zdzisław Krasnodębski oraz Fabio Castaldo napisali do Antonio Tajaniego list w tej sprawie.

Zmarł Polak ranny w zamachu w Strasburgu Nie żyje 36-letni... czytaj dalej » Obaj reporterzy pracowali dla uniwersyteckiej sieci radiowej Europhonia. Podczas feralnego wieczoru 11 grudnia dosięgły ich kule zamachowca przed jednym z lokali w Strasburgu. Sesja europarlamentu, która się rozpoczęła w poniedziałek, jest pierwszą po tych wydarzeniach.

"Jako wiceprzewodniczący PE z Włoch i Polski (...) chcielibyśmy dołączyć do próśb naszych kolegów, aby upamiętnić Antonio Megalizziego i Bartosza Pedro Orent-Niedzielskiego, dwóch młodych profesjonalistów pracujących dla Europhonii" - napisali Krasnodębski i Castaldo w liście do szefa PE.

Eurodeputowani zwrócili uwagę, że obaj dziennikarze byli w Strasburgu, by obsłużyć sesję plenarną Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo Orent-Niedzielski, znany również pod swoim polskim imieniem Bartek, od czasu do czasu oprowadzał również wycieczki po gmachu Parlamentu.

"Akt rzadkiej odwagi"

"Obaj reporterzy byli nie tylko zaangażowani w promocję działalności Parlamentu Europejskiego, ale także, jak relacjonowała jedna z osób, zasłużyli na najwyższe uznanie również za akt rzadkiej odwagi, próbując uniemożliwić napastnikowi wejście do baru pełnego klientów" - napisali wiceszefowie PE.

Część polskich mediów, powołując się na świadków, pisała po tragedii, że dziennikarze powstrzymali zamachowca przed wejściem do lokalu.

"Jestem zaszczycona, że mogłam go znać". Bliscy wspominają Bartosza Niedzielskiego Nie żył i nie... czytaj dalej » Krasnodębski i Castaldo podkreślili, że chcieliby upamiętnić ich pracę w Parlamencie Europejskim i ich niezwykłą odwagę w odpowiedni sposób, na przykład poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej, nazwanie ich imieniem sali w PE lub ustanowienie stypendium. "To minimum, które jako posłowie do Parlamentu Europejskiego możemy zrobić, aby ich pamięć była żywa dzisiaj i w przyszłości" - wskazali eurodeputowani.

Wypowiadający się na inauguracji posiedzenia PE Castaldo, który jest wiceszefem frakcji Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej, podkreślał, że poprzez tę inicjatywę chcą dać sygnał młodzieży, żeby była entuzjastyczna i poszła w ślady młodych dziennikarzy.

Studio radiowe imienia zabitych dziennikarzy

Tajani napisał w poniedziałek wieczorem na Twitterze, że kierownictwo PE podjęło decyzję o nazwaniu studia radiowego w PE imieniem zamordowanych dziennikarzy.

Lo studio radiofonico del @Europarl_IT a Strasburgo sarà dedicato ad Antonio #Megalizzi ed a Bartosz Piotr Orent-Niedzielski ,i due giovani giornalisti assassinati da un terrorista dell’Isis .Lo ha appena deciso l’ufficio di presidenza del Parlamento europeo — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 14 stycznia 2019

Jeszcze w grudniu posłowie delegacji PO-PSL w Europejskiej Partii Ludowej zapowiedzieli, że zwrócą się do mera Strasburga z wnioskiem o upamiętnienie Niedzielskiego i Megalizziego.

11 grudnia podczas zamachu w Strasburgu Megalizzi i Niedzielski zostali ciężko ranni, gdy zamachowiec strzelił do nich z bliskiej odległości. Włoch, który był w stanie nieodwracalnej śpiączki i nie mógł być operowany z powodu umiejscowienia kuli w głowie, zmarł 14 grudnia. Dwa dni później w tym samym szpitalu w Strasburgu umarł Niedzielski.

W zamachu zginęło pięć osób, a kilkanaście zostało rannych. Sprawca został potem odnaleziony przez francuską policję i zastrzelony, gdy otworzył ogień do funkcjonariuszy.