Broniarz: powołujemy fundusz strajkowy

Zgodnie z uchwałą Sekretariatu Zarządu Głównego ZNP powołujemy fundusz strajkowy. Zapraszamy o godzinie 12.30 do Centrum Nauki Kopernik na spotkanie i inaugurację tego procesu - powiedział w czwartek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Przekazał również, że ZNP wysłał do wicepremier Beaty Szydło list, w którym wyraził gotowość do dalszych rozmów na temat postulatów strajkujących nauczycieli.

Od poniedziałku trwa zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk nauczycieli.

Egzaminy gimnazjalne odbyły się w większości szkół. W trzech szkołach "nieprzewidziane sytuacje" Udało się dzięki... czytaj dalej » W środę rozpoczęły się egzaminy dla uczniów III klas gimnazjalnych. Na ten dzień zaplanowano sprawdziany wiedzy humanistycznej: najpierw z historii i wiedzy o społeczeństwie, potem z języka polskiego. W skali kraju egzaminy z WOS-u i historii nie odbyły się w trzech szkołach, natomiast z języka polskiego - w jednej placówce.

W czwartek, w drugim dniu egzaminu gimnazjalnego, sprawdzana będzie wiedza matematyczno-przyrodnicza uczniów. Najpierw dostaną oni blok zadań z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii.

List do wicepremier Szydło

W czwartek na porannej konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że związek jest gotowy na dalsze rozmowy z rządem w sprawie postulatów strajkujących nauczycieli.

- Odpowiadając na apel pani premier, wygłoszony wczoraj na konferencji prasowej, w sprawie kolejnego spotkania z przedstawicielami związków zawodowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z listem do pani premier, wyrażając gotowość do tego spotkania, a jednocześnie prosząc w tym piśmie, aby pani premier zechciała przedstawić nowe propozycje dla środowiska nauczycielskiego, bowiem tylko w takim przypadku to spotkanie ma jakikolwiek sens - ocenił.

Szef ZNP podkreślił, że dyskusja powinna się toczyć wokół "nowego otwarcia".

Oglądaj Wideo: tvn24 Broniarz: ZNP wystąpił z listem do wicepremier Szydło

Utworzenie funduszu strajkowego

Broniarz poinformował także o utworzeniu - w ramach strajku nauczycielskiego - funduszu strajkowego.

- Zgodnie z uchwałą sekretariatu zarządu głównego powołujemy fundusz strajkowy i w tej sprawie będziemy rozmawiali w kontekście powołania komitetu obywatelskiego, który mógłby wesprzeć działania związku w tym zakresie - mówił szef Związku.

- Zapraszamy o 12.30 do Centrum Nauki Kopernik na spotkanie i na inaugurację tego procesu - oświadczył.

Społeczny Komitet "Wspieram Nauczycieli" ogłasza zbiórkę na rzecz strajkujących Dla ponad 350... czytaj dalej » Prezes ZNP wskazywał, że "to jest działanie adresowane do wszystkich uczestników tego strajku".

Odnosząc się do zapowiadanego spotkania w CNK, Broniarz powiedział: - W ten sposób będziemy chcieli wyrazić swoją wdzięczność społeczeństwu i podziękowanie za to, że ta akcja strajkowa (...) spotyka się z takim dobrym odbiorem naszego społeczeństwa.

Zalewska: związek zawodowy może zapłacić za strajkujących

O powstanie funduszu była pytana na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Zaznaczyła, że nie zna szczegółów tej inicjatywy.

- Ale ja chcę przypomnieć (...), że zgodnie z ustawą o sporach zbiorowych związek zawodowy ma taki fundusz i może zapłacić za strajkujących. To wynika z przepisów - powiedziała.

Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w czasie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Przepisy stanowią także, że "związki zawodowe decydują o tworzeniu i wykorzystaniu funduszów strajkowych".