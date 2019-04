Szkoły, w których nauczyciele nie strajkują. "Czas i historia to wszystko podsumuje"

Video: tvn24

Mazurek: oferta pomocy dla nauczycieli leży na stole

12.04.| Oferta pomocy dla nauczycieli leży na stole; najważniejsze jest to, by usiąść do rozmów i osiągnąć kompromis, a do tego trzeba dwóch stron - powiedziała w piątek rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Dodała, że chciałaby, aby uczniowie mieli prawo do spokojnego przeprowadzenia ich egzaminów.

