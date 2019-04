Plan rządu na matury. Premier poprosił "o jak najszybsze procedowanie"

Foto: PAP/Tomasz Gzell Video: tvn24

Warski: to jest propagandówka, nie rozwiązywanie problemów

23.04 | We wtorek niedługo po godzinie 15 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" rozpoczęło się spotkanie związkowców, pracodawców i strony rządowej w sprawie oświatowego okrągłego stołu. Wiceprezes Bussines Centre Club Wojciech Warski przed spotkaniem mówił, że "w tej formule, którą zaproponował Prezes Rady Ministrów, formule adresowanej po pierwsze do bliżej nieokreślonego grona odbiorców, praktycznie do wszystkich Polaków, którzy chcą się zgłosić do tej debaty, i na Stadionie Narodowym, to są oczywiście igrzyska, na które się zgodzić nie możemy". Jak wskazywał, "to niczemu nie służy". - To jest propagandówka, nie rozwiązywanie problemów - dodał Warski.

