Co z radami pedagogicznymi przed maturami? Prawnik: mogą się odbyć, kiedy będzie kworum

11.04.| - Zawód nauczyciela jest bardzo ważny. Wierzę w to, że lepiej zarabiający nauczyciele, będą lepszymi pedagogami i dużo lepiej będą kształcić nasze przyszłe pokolenia. A to oznacza lepszą przyszłość dla Polski - powiedziała w TVN24 Anja Rubik.

11.04 | Pieniądze, które nie zostaną wypłacone nauczycielom, dyrektorzy będą mogli w ciągu trzech miesięcy wypłacić w dodatkach - zapowiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - One trafią do portfeli nauczycieli - dodał.

11.04 | - Otrzymujemy informacje, że minister edukacji pracuje nad rozporządzeniem, które spowoduje, że każdy uczeń zostanie dopuszczony do egzaminu maturalnego. To jest niezwykle groźne, dewastujące system oświaty rozwiązanie - stwierdził w "Kropce nad i" na antenie TVN24 Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

11.04 | Marcin Horała odpowiedział, że rząd spotyka się z nauczycielami. - Spotyka się minister edukacji, która od tego jest, spotyka się wicepremier do spraw społecznych - dodał. Podkreślił, że rząd przedstawił szereg propozycji. - Na ten moment to 15 procent łącznie podwyżki w tym roku (9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona 5-procentowa podwyżka od stycznia - red.) (...) To trzysta złotych dodatku minimum dla wychowawców - wskazał.

11.04 | Wiecie poparcia dla strajkujących nauczycieli odbył w czwartek wieczorem w Poznaniu. Uczestnicy zgromadzenia trzymali transparenty z hasłami: "Uczniowie, robimy to także dla was!", "Warto bronić swoich przekonań", "Popieram strajk nauczycieli". Skandowano "wolne szkoły" i "edukacja". Na zakończenie odtańczono poloneza.

12.04 | Wiece poparcia dla strajkujących nauczycieli odbyły się w czwartek wieczorem w kilku miastach w Polsce, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Szczecinie. W stolicy Wielkopolski uczestnicy zgromadzenia trzymali transparenty z hasłami: "Uczniowie, robimy to także dla was!", "Warto bronić swoich przekonań", "Popieram strajk nauczycieli". Skandowano "wolne szkoły" i "edukacja". Na zakończenie odtańczono poloneza.

12.04 | Gościem TVN24 po godzinie 9 był Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. Powiedział, że "choroba, gorączka, doszły tak daleko, że teraz trzeba coś robić, ratować, rozmawiać". - Nie chodzi o to czy popieram czy nie popieram (strajku - red.). Dla mnie są obojętne stanowiska rządu czy nauczycieli co do roszczeń finansowych - zaznaczył rzecznik.

12.04 | Zalewska została zapytana o rady pedagogiczne, które mają się zebrać w najbliższych dniach, aby wystawić ostateczne oceny maturzystom. Jest wymagane, aby uczniowie mogli podejść do egzaminu dojrzałości. Są jednak wątpliwości, czy uda się zorganizować takie zebrania ze względu na strajk. - Związkowcy na ten temat się wypowiadali, mówiąc, że są to granice, których nie wolno przekroczyć. Prawo oświatowe mówi, że dyrektor ma obowiązek, żeby taką radę klasyfikacyjną przeprowadzić, a nauczyciele mają obowiązek w niej uczestniczyć - mówiła minister.

12.04.| Oferta pomocy dla nauczycieli leży na stole; najważniejsze jest to, by usiąść do rozmów i osiągnąć kompromis, a do tego trzeba dwóch stron - powiedziała w piątek rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Dodała, że chciałaby, aby uczniowie mieli prawo do spokojnego przeprowadzenia ich egzaminów.

Rozpoczyna się straszenie maturzystów i presja na nauczycieli. Uczniowie mogą nie tylko nie przystąpić do matury, ale będą musieli powtarzać rok. To odpowiedź minister edukacji Anny Zalewskiej na pytanie, co będzie, jeśli nauczyciele nie przeprowadzą rad kwalifikacyjnych.

Co gra w duszy nauczycieli? Sporo Perfectu, Lady Pank, Big Cyc, Dżem, Czesław Niemen i przeboje zagraniczne. Do wszystkich są nowe słowa, ale na jeden temat: warunków życia, pracy, zarobków i strajku nauczycieli. Posłuchać powinna minister edukacji.

Bodnar: jestem gotowy do mediacji, ale do tanga trzeba dwojga

12.04 | Dobrze pamiętam propagandę rządową lat 1980-1981 i później. Sposób traktowania nauczycieli przez rząd do złudzenia przypomina to, co zarzucano wówczas Solidarności - powiedział w piątek w "Faktach po Faktach" profesor Jan Woleński, emerytowany profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

"Sposób traktowania nauczycieli przez rząd przypomina to, co...

13.04.| - Trzeba się porozumieć i skończyć ten strajk, a nie liczyć na to, że nauczyciele nerwowo nie wytrzymają i ustąpią - powiedział w "Faktach po Faktach" o proteście nauczycieli prof. Grzegorz W. Kołodko, były wicepremier i minister finansów. Zwrócił uwagę na to, że jeśli władza pobudza "efekt demonstracji", dając pod naciskiem "jednym, drugim, trzecim", to "trudno się dziwić, że czwarci i piąci wystąpią".

14.04 | W sobotę podczas konwencji w Lublinie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił: - Mówimy "nie" euro, mówimy "nie" europejskim cenom. Przyjmiemy euro, gdy osiągniemy poziom Niemiec. W niedzielę wicepremier Beata Szydło pytana, czy temat przystąpienia do strefy euro był tematem zastępczym dla strajku nauczycieli, Beata Szydło przekonywała, że "mamy kampanię do eurowyborów i tematy europejskie są jak najbardziej tutaj oczywistymi, że je poruszamy".

15.04 | - Cóż to za rząd, który nie potrafi rozmawiać z własnymi obywatelami? Cóż to za rząd, który nie potrafi rozwiązywać problemów? Wreszcie cóż to za rząd, który potrzebuje 10 dni strajku, żeby wysłać zaproszenie na negocjacje? - skomentował poseł PO Marcin Kierwiński. - Kompromitacja - dodał.

15.04 | Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk powiedział w poniedziałek w Radiu ZET, że we wtorek lub w środę wyjdzie zaproszenie z kancelarii premiera do wszystkich zainteresowanych udziałem w okrągłym stole w sprawie strajku nauczycieli. Wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński zapewnił, że Związek "na pewno nie odrzuci tego zaproszenia". - Rozumiemy to w ten sposób, że ten okrągły stół nie będzie dotyczył - bo nie może dotyczyć - postulatu związanego ze wzrostem wynagrodzeń. Będziemy tam zapewne rozmawiać o systemie - stwierdził. Jak dodał, "może rząd się w końcu zreflektował, że ten system, który zafundował polskiemu dziecku, jest po prostu chory, zły".

15.04 | Wsparcie dla strajkujących nauczycieli wyraził w rozmowie z TVN24 także aktor Maciej Stuhr. - Mylśę, że każdy ma prawo do strajku - powiedział. Podkreślił, że "jeżeli nie damy sobie tego prawa, będziemy się obrzucać błotem, to wtedy odbieramy samym sobie też na przyszłość prawo do protestu".

15.04.| Ponad 377 tysięcy uczniów ósmych klas rozpoczęło trzydniowy okres zdawania egzaminów, które mają dać im przepustkę do kolejnych szkół. Poniedziałek to ósmy dzień ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Między związkowcami a rządem trwa pat, premier Mateusz Morawiecki zaprasza do rozmów przy okrągłym stole "zaraz po świętach", 112 szkół w liście otwartym apeluje do szefa rządu o jak najszybsze wznowienie negocjacji, jeszcze przed świętami. Relacjonujemy najważniejsze wydarzenia związane ze strajkiem nauczycieli i egzaminami ósmoklasistów.

15.04.| - Skoro są pieniądze na różne rozrzutności, to powinny być w pierwszym rzędzie dla nauczycieli. Tym nie chcą dać czy to przedstawiciele rządu, czy Prawo i Sprawiedliwość jako formacja polityczna, z jednego powodu: (nauczyciele - red.) są zorganizowani, pokazali, że mają społeczne wsparcie, mają też na czele liderów, którzy jasno powiedzieli, że w tym wypadku rząd ich oszukuje - mówił w "Kropce nad i" poseł Andrzej Halicki.

16.04 | Beata Szydło w "Rozmowie Piaseckiego" przypomniała, że rząd "zachęca", aby protest nauczycieli został przerwany. - Mówiłam o tym wielokrotnie, żebyśmy negocjowali również w Radzie Dialogu Społecznego, a żeby protest był przynajmniej zawieszony. Natomiast nie było takiej woli ze strony partnerów społecznych i oczywiście my to rozumiemy. Natomiast jest zaproszenie w tej chwili do okrągłego stołu - zaznaczyła.

16.04 | - Narasta determinacja nauczycieli dotycząca tego, żeby nie klasyfikować młodzieży, tylko to nie jest wina tych nauczycieli - mówił we wtorek szef ZNP Sławomir Broniarz odpowiadając na pytanie, czy możliwe jest, że w szkołach nie zostaną zwołane rady klasyfikacyjne.

16.04| Proszę, żeby umożliwić młodzieży zdanie egzaminów, bo dla nich samych i dla ich rodziców ma to znaczenie fundamentalne - mówił we wtorek w Kole prezydent Andrzej Duda. Zapewnił, że zarówno on sam jak i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda solidaryzują się z nauczycielami. Ocenił także, że zaproponowany przez premiera Mateusza Morawieckiego okrągły stół to "dobry pomysł".

16.04| Prezydent Andrzej Duda poinformował, że spotkał się we wtorek z przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, szefową Forum Związków Zawodowych Dorotą Gardias, a rozmowa dotyczyła strajku nauczycieli i propozycji premiera Mateusza Morawickiego, by rozpocząć okrągły stół w sprawie oświaty. - Otóż ja uważam, że ten okrągły stół to jest dobry pomysł, bo do omówienia są nie tylko kwestie związane z wynagrodzeniami tych kwestii jest znacznie więcej - powiedział.

16.04 | Apeluję do premiera Morawieckiego. Koniec chowania głowy w piasek. Pilnie, jeszcze dzisiaj w nocy albo jutro, usiąść do stołu i rozmawiać, ale nie tylko z nauczycielami. Zaprosić do tego stołu także rodziców, niech rodzice wyrażą także swoje stanowisko w tej sprawie, niech wyrażą swoją frustrację na to, co się dzieje dzisiaj w kontekście oświaty - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 lider Wiosny Robert Biedroń. - Frustracja w rodzicach będzie narastała, bo widzimy chaos - dodał. Jego zdaniem, właśnie "na to gra PiS".

17.04 | - Drogi rządzie pójdź po rozum do głowy, to ostatni moment żebyś usiadł rządzie do rozmów - powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska w "Rozmowie Piaseckiego".

Kluzik-Rostkowska: drogi rządzie pójdź po rozum do głowy, to...

17.04 | - Trudno to skomentować, jest to całkowicie niezgodne z zapisem prawa oświatowego - tak skomentował oświadczenie małopolskiej kurator oświaty mec. Robert Kamionowski, radca prawny i ekspert w dziedzinie prawa oświatowego.

10.04 | Egzaminy gimnazjalne podczas strajku i stres o to czy w ogóle się odbędą. Co jeżeli nauczyciele wciąż będą strajkować? Kto zastąpi ich w komisjach egzaminacyjnych?

10.04 | Dziś ponad 350 tysięcy uczniów III klas gimnazjalnych z siedmiu tysięcy szkół w całym kraju ma przystąpić po godzinie 9. do pierwszej części egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie - nawet jeżeli nie są pewni tego, czy egzamin się odbędzie - mają obowiązek pojawić się w szkole. Środa to też trzeci dzień ogólnopolskiego strajku nauczycieli.

10.04 | We wszystkich łódzkich gimnazjach udało się skompletować składy nadzorujące egzaminy. Poinformował o tym we wtorek wieczorem wiceprezydent Łodzi.

10.04 | W samym Toruniu niepewna sytuacja była do ostatniej chwili. Dyrektorzy szkół w porozumieniu z władzami samorządowymi negocjowali między sobą, który z nauczycieli zasiądą w której komisji. W kujawsko-pomorskim mimo, że do strajku przystąpiło około 90 procent nauczycieli, egzaminy odbędą się zgodnie z planem.

10.04 | W komisjach egzaminacyjnych w stolicy Wielkopolski zasiadają m.in. księża, katecheci i nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku. Jeszcze we wtorek z 44 gimnazjów, 4 nie miały skompletowanych komisji egzaminacyjnych. Dziś rano udało się znaleźć zastępstwa.

10.04 | Do późnych godzin nocnych trwało kompletowanie komisji egzaminacyjnych we wszystkich szkołach w Gdańsku. Egzaminy odbędą się zgodnie z planem.

10.04 | Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk mówił w środę w RMF FM, że "dzisiaj rzeczywiście we wszystkich 16 województwach rozpoczną się egzaminy, chyba że wydarzą się jakieś ekstraordynaryjne sytuacje, ale liczymy, że do niczego takiego nie dojdzie".

10.04 | Beata Szydło o gotowości do podpisania porozumienia z ZNP: ciągle jesteśmy gotowi do rozmów.

10.04 | To najlepiej pokazuje butę i arogancję tej władzy, kiedy przyznawali sobie za nic nagrody, to im się należało - mówiła na konferencji prasowej w Sejmie przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, odnosząc się do słów minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, która stwierdziła, że wynagrodzenie dla nauczycieli za czas strajku się "po prostu nie należy". Według szefowej .N, "to powoduje między innymi, dlaczego żaden z nauczycieli nie chce rozmawiać z minister Zalewską".

11.04 | We wsi Owińska pod Poznaniem, gdzie wczoraj nie odbył się egzamin z historii i WOS-u, czwartkowy egzamin powinien odbyć się bez komplikacji. Kuratorium oddelegowało do komisji egzaminacyjnej cztery osoby - dwie, które były obecne w szkole wczoraj oraz dwóch wolontariuszy.

11.04 | We środę w Starogardzie Gdańskim dyrektor szkoły podstawowej nr 1 Arkadiusz Kobierzyński zakazał strajkującym nauczycielom wstępu do budynku szkoły, gdzie odbywał się egzamin gimnazjalny. Decyzję tłumaczył tym, że "egzamin gimnazjalny nie może być w jakikolwiek sposób zakłócony".

11.04 | Mamy sygnały, że policjanci wchodzą do szkół w województwie świętokrzyskim - poinformował na konferencji prasowej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. - To rutynowe działania dzielnicowych, związane z niebezpiecznym incydentem, który miał miejsce w poniedziałek - odpowiada oficjalnie świętokrzyska policja.

11.04| - Dyrektor szkoły przewodniczy radzie pedagogicznej, ale kompetencją stanowiącą rady pedagogicznej jest uchwalanie klasyfikacji - mówił w rozmowie z TVN24 Grzegorz Walotek, dyrektor IV LO i 25 Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Odniósł się w ten sposób do wątpliwości czy wobec strajku nauczycieli w szkołach uda się zebrać rady pedagogiczne. To właśnie na nich klasyfikuje się uczniów, którzy mają przystąpić do matur.

12.04 | Egzamin bez problemu ruszył w zespole szkół nr 20 we Wrocławiu. - Udało się skompletować komisje, uczniowie przystąpili do egzaminów. Bardzo się cieszymy - powiedziała nauczycielka Justyna Magiera.

15.04 | Smolik został zapytany, czy po ubiegłotygodniowym egzaminie gimnazjalnym do CKE wpłynęły jakieś skargi. - Nie wpłynęły żadne takie skargi, które byłyby jakkolwiek różne od tego, co wpływało w poprzednich latach - odparł dyrektor CKE.

15.04 | Nie wpłynęły żadne takie skargi, które byłyby jakkolwiek różne od tego, co wpływało w poprzednich latach - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pytany, czy po ubiegłotygodniowych egzaminach gimnazjalistów do CKE wpłynęły skargi na ich przebieg. Jak dodał, "takich maili czy zastrzeżeń do przeprowadzenia egzaminu CKE dostaje około 100-200 rocznie".

15.04| - Za nami pierwszy egzamin z języka polskiego. 377 tysięcy uczniów w prawie 13 tysiącach szkół przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty - mówiła na poniedziałkowej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Anna Zalewska. - Wszystkie egzaminy we wszystkich szkołach odbyły się zgodnie z procedurami i zgodnie z prawem, bez jakichkolwiek zakłóceń - dodała.

15.04 | W poniedziałek w 21 741 szkołach do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 377 tysięcy ósmoklasistów - poinformował w poniedziałek dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. - Arkusze egzaminu ósmoklasisty różnią się od arkuszy czy to sprawdzianu, który był w klasie szóstej, czy egzaminu gimnazjalnego - stwierdził. Smolik wyjaśnił, że na przełomie 2016 r. i 2017 r. CKE i OKE przeprowadziły szerokie badania ankietowe wśród ponad tysiąca dyrektorów, 150 egzaminatorów i 2,5 tysięcy uczniów, którzy zostali zapytani, jak powinien wyglądać egzamin.

15.04 | - Nie przyjmujemy jako argumentu stwierdzenia, że budżet państwa to co miał do dać, to już dał - mówił w poniedziałek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Ponawiając postulaty związkowców dotyczących podwyżek dla nauczycieli, mówił, że "Wielki tydzień wymaga od pana premiera wielkich decyzji". Zapowiedział także, że Związek Nauczycielstwa Polskiego weźmie udział w obradach okrągłego stołu, który zaproponował Mateusz Morawiecki.

15.04 | Do propozycji premiera Mateusza Morawieckiego o zorganizowaniu okrągłego stołu z nauczycielami odnieśli się w poniedziałek politycy w Sejmie. Była szefowa MEN Krystyna Szumilas (PO) wyraziła obawę, że "przy takiej podstawie rządu, twardej postawie w stosunku do nauczycieli, ten okrągły stół niestety niewiele zmieni". Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak mówił z kolei, że rządzący "może we wtorek albo w środę w 2021 roku taki okrąg stół zorganizują".

16.04 | Dziękuję prezydentowi za to, że stara się pomagać i patronować w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania w sporze z nauczycielami - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do propozycji Andrzeja Dudy, by okrągły stół ws. oświaty odbył się w Belwederze.

Dla ponad 377 tysięcy uczniów ósmych klas szkół podstawowych z blisko 13 tysięcy szkół w kraju w środę o godzinie 9 rozpoczął się egzamin z języka obcego. Środa jest jednocześnie dziesiątym dniem ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Nie milkną również pytania o to, co czeka maturzystów, kiedy trwa strajk nauczycieli. Radca prawny Robert Kamionowski, pytany w TVN24 o możliwość przeprowadzenia kwalifikującej maturzystów rady pedagogicznej bez wymaganego kworum, stwierdził, że "to jest to całkowicie niezgodne z zapisem prawa oświatowego".

Największa grupa ósmoklasistów (94,98 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 4,54 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,48 proc. ósmoklasistów. W arkuszu egzaminacyjnym - niezależnie od języka - znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

Czy w czasie strajku nauczycieli dyrektor szkoły może sam, jednoosobowo sklasyfikować uczniów, aby ci mogli przystąpić do matury? - To jest to całkowicie niezgodne z zapisem prawa oświatowego - mówił w TVN24 radca prawny, mecenas Robert Kamionowski.

- Szanujemy propozycję pana prezydenta, natomiast to, nad czym my pracujemy, to jest o wiele szersza formuła, która skupi bardzo wiele środowisk ekspertów, bo tylko właśnie w takim dużym, szerokim gronie będziemy mogli zmierzyć się z tak poważnym wyzwaniem, jak reforma systemu oświaty - mówił w Polskim Radiu 24 szef kancelarii premiera, odnosząc się do propozycji prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej formy rozmów z nauczycielami.

Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister edukacji, w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i tvn24.pl: to ostatni moment, żeby rząd usiadł do rozmów z nauczycielami

- Bardzo dziękuję panu prezydentowi za to, że stara się również pomagać, patronować znalezieniu odpowiedniego rozwiązania w tym sporze. Dziękuję też bardzo wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do tego, że te wszystkie egzaminy, wcześniej gimnazjalne a teraz w szkołach podstawowych, właściwie odbywają się bez przeszkód - mówił szef rządu.

"Egzaminy we wszystkich szkołach odbyły się zgodnie z procedurami i zgodnie z prawem" - Za nami... czytaj dalej » Największa grupa ósmoklasistów, blisko 95 procent uczniów - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Około 4,5 procent wybierało język niemiecki. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie mniej niż jeden procent uczniów.

W poniedziałek uczniowie ósmych klas szkół podstawowych pisali pierwszą z trzech części egzaminu ósmoklasisty - egzamin z języka polskiego, a we wtorek drugą - egzamin z matematyki.

Pierwszy egzamin ósmoklasisty po reformie

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest po raz pierwszy. Jego wprowadzenie jest konsekwencją reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpił do egzaminu w poniedziałek, wtorek i w środę, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach trwa od 8 kwietnia. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.