Drugi dzień strajku. Relacja z przebiegu protestu nauczycieli

Broniarz tuż po godz. 10 mówił, że ZNP oczekuje "w trybie pilnym w ciągu najbliższych dwóch godzin mediatora ze strony rządowej".

Podczas konferencji prasowej przed godz. 11 przekazał, że "pojawiły się propozycje, aby to mógł być na przykład Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich - przyp.red.). Ważne, by była to osoba zewnętrzna, która w trybie pilnym podejmie się tej niełatwej roli i doprowadzi do porozumienia".

Szef ZNP podkreślił, że negocjator jest potrzebny, by "prowadzić rzeczywiste negocjacje, a nie tylko wywierać presję emocjonalną na partnerach społecznych".

- Premier (Beata - red.) Szydło jest stroną w tym sporze i jest sędzią we własnej sprawie. Zabiegamy o to, by była to osoba zewnętrzna, ciesząca się niekwestionowanym autorytetem, która podejmie się mediacji między stronami. (…) Jesteśmy gotowi, by usiąść do stołu negocjacyjnego - powiedział Broniarz.



Zaznaczył przy tym, że RPO nie został jeszcze poinformowany o pomyśle, by został mediatorem.

- To jest propozycja, która pojawiła się dzisiejszego poranka. Jest pewnym nietaktem, że mówimy o rzeczniku praw obywatelskich ponad jego głową i osobą. Mam nadzieję, że nam to wybaczy. Były też inne propozycje, choćby ze strony pracodawców. Jesteśmy otwarci, nie usztywniamy się - powiedział.