Młodzież w obronie klimatu. Manifestacje w całej Polsce

Video: Reuters

Protest klimatyczny w Australii

20.09 | W Australii organizatorzy szacują, że na ulice ponad 100 miast i miasteczek wyszło ponad 300 tys. osób, domagających się od rządu i biznesu zaangażowania się w plan osiągnięcia zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Jak pisze AP, to największe protesty w tym kraju od 2003 roku, gdy Australijczycy wylegli na ulice, by protestować przeciwko inwazji w Iraku.

