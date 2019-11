Trump ujawni treść rozmowy z Zełenskim. "Będzie bulwersująca"





W tym tygodniu zostanie opublikowany stenogram z rozmowy Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, która odbyła się w kwietniu - poinformował w poniedziałek prezydent USA na Twitterze, zapowiadając, że będzie ona "bulwersująca". Nie jest to jednak rozmowa, która stała się powodem procedury impeachmentu.

"Aby pozostać najbardziej transparentnym prezydentem w historii, w tym tygodniu ujawnię stenogram pierwszej, a to znaczy najważniejszej, rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy" - napisał Donald Trump. "Jestem pewien, że okaże się ona bulwersująca" - dodał.



Chodzi o rozmowę z kwietnia podczas, której Trump pogratulował Zełenskiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. W sobotę Trump sugerował, że treść rozmowy może być opublikowana we wtorek.

Demokraci chcą impeachmentu Trumpa

Trump: opublikujemy zapis drugiej rozmowy z Zełenskim Prawdopodobnie we... czytaj dalej » Skandal polityczny, który stał się powodem wszczęcia procedury impeachmentu (postawienia w stan oskarżenia) obecnego prezydenta, dotyczy jednak innej rozmowy Trumpa z Zełenskim.

Została ona przeprowadzona w lipcu tego roku. Trump miał wówczas naciskać na Zełenskiego aby władze ukraińskie zbadały działalność na Ukrainie Huntera Bidena, syna byłego wiceprezydenta USA Joe Bidena. Zasiadał on we władzach jednej z ukraińskich firm energetycznych.

Od przeprowadzenia takiego dochodzenia, pod kątem znalezienia "haków" na Huntera Bidena, a pośrednio na jego ojca, Trump miał uzależniać wznowienie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Joe Biden jest obecnie najpoważniejszym wśród Demokratów, potencjalnym rywalem Donalda Trumpa w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Trump odrzuca te oskarżenia określając toczące się, w zdominowanej przez demokratów Izbie Reprezentantów, postępowanie w sprawie impeachmentu jako "polowanie na czarownice".

Źródło: PAP/Reuters Procedura impeachmentu prezydenta USA