Stella McCartney: nie pierz, po prostu zdrap brud

Projektantka mody, córka Paula McCartneya, Stella McCartney w wywiadzie dla "The Observer" przyznała, że nie pierze często swoich ubrań i namawia innych, by też tak robili. Jej słowa są szeroko komentowane w brytyjskich mediach.

7 lipca McCartney udzieliła wywiadu brytyjskiemu tygodnikowi "The Observer".

"Kieruję się w życiu zasadą: 'jeśli pranie nie jest absolutnie konieczne - nie pierz'" - powiedziała projektantka.

Jedno z pytań dotyczyło podejścia McCartney do prania chemicznego.

W odpowiedzi projektantka nawiązała do tego, czego nauczyła się od najlepszych krawców. To od nich poznała "przepis na idealny strój". Brzmi on: "po prostu nie pierz. Poczekaj aż brud zaschnie i zdrap go".

"Nie noszę codziennie innego biustonosza"

"Nie noszę codziennie innego biustonosza i nie wkładam do pralki ubrań, które założyłam tylko raz. Bardzo dbam o higienę, ale nie jestem fanką prania chemicznego ani jakiegokolwiek innego" - dodaje projektantka.



Wyświetl ten post na Instagramie. Love a flower x Stella Post udostępniony przez Stella McCartney (@stellamccartney) Sie 25, 2018 o 5:11 PDT





Ekologiczna moda

McCartney słynie z ekologicznego i etycznego podejścia do mody i nie jest to pierwszy raz, kiedy wypowiada się na temat prania.

Jeden z projektów, w jaki zaangażowana jest 47-latka nosi nazwę "Clevercare" i zachęca do rozważnego dbania o odzież.

"Im mniej pierzesz, tym lepiej", "ograniczając pranie oszczędzasz wodę i energię", "aby utrzymać ubrania w czystości wystarczy je wietrzyć i czyścić plamy", "pranie chemiczne jest szkodliwe dla zdrowia - zarówno twojego, jak i pracowników pralni" - czytamy na stronie internetowej projektu.

W swoich kolekcjach McCartney nie korzysta ze skór zwierząt i futer. Zamiast tego używa materiałów alternatywnych, takich jak microsilk, czyli jedwab wytworzony laboratoryjnie oraz mylo – skóra wyhodowana z grzybów.

Ekologiczne podejście do mody McCartney chętnie promuje w mediach społecznościowych. Jej instagramowe konto śledzi około 6 milinów osób.

Wyświetl ten post na Instagramie. The world is in our hands A message for the future from our new Autumn '19 editorial. Learn more on #StellasWorld. ⁣ ⁣ #StellaAutumn19 #StellaMcCartney Post udostępniony przez Stella McCartney (@stellamccartney) Cze 21, 2019 o 6:57 PDT

Wyświetl ten post na Instagramie. Today we joined kids from all over the UK to stand up against climate change at the #Youth4Climate strike in London. There is no planet B Post udostępniony przez Stella McCartney (@stellamccartney) Lut 15, 2019 o 10:01 PST

"Czy Stella McCartney ma rację?"

Brytyjskie media dyskutują o słowach wypowiedzianych przez projektantkę w wywiadzie dla "The Observer". W artykule BBC zatytułowanym "Czy Stella McCartney ma rację - czy powinniśmy przestać prać nasze ubrania?" możemy przeczytać opinie ekspertów wypowiadających się na ten temat.

"Ubrania, zawłaszcza te z popularnych sieciówek, zrobione są często ze sztucznych materiałów, takich jak poliester i akryl. Przy każdym praniu takiej odzieży do środowiska dostaje się około 9 milinów plastikowych cząsteczek" - twierdzi Laura Diáz Sánchez z fundacji "Plastic Soup".

Z kolei Prof. Andrew Groves przyznaje w rozmowie z BBC, że ubrania prane w pralce szybciej się niszczą, rozciągają i tracą kolor.