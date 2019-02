Wniosek o uchylenie immunitetu Niesiołowskiemu trafił do Sejmu

Do Sejmu wpłynął wniosek prokuratury o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu - poinformował dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

"Poseł Niesiołowski poinformował, że jest gotów zrzec się immunitetu" "Chcielibyśmy... czytaj dalej » Grzegrzółka poinformował, że wniosek "jest obecnie opiniowany przez służby prawne Kancelarii Sejmu".

- Jeżeli dokument będzie spełniał wymogi formalne, zostanie przekazany do komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, a o treści wniosku zostanie także zawiadomiony poseł nim objęty - podkreślił dyrektor CIS.

Prokuratura: wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych

Prokuratura Krajowa poinformowała w czwartek, że zamierza postawić posłowi Niesiołowskiemu zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Portal tvn24.pl informował już w czwartek rano, że prokuratura przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu.



Według prokuratury, materiał dowodowy "wskazuje na to, że Stefan Niesiołowski w związku ze sprawowaną funkcją posła w okresie od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów".

Jak podała prokuratura, ich spółki, działające wcześniej w branży restauracyjno-hotelarskiej, "uzyskały intratne kontrakty na dostawy miału węglowego i fosforytów dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA".



Prokuratura chce postawić Niesiołowskiemu zarzuty. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Prokuratura... czytaj dalej » W związku ze sprawą zostali zatrzymani przedsiębiorcy Bogdan W., Wojciech K. i Krzysztof K., którym prokuratura postawiła zarzuty o charakterze korupcyjnym i dotyczące stręczycielstwa.

Niesiołowski odpiera zarzuty, ale gotowy jest zrzec się immunitetu

Niesiołowski zapewnił w czwartek w rozmowie z dziennikarzami, że żadnych łapówek nie brał. Oświadczył też, że nie zna zatrzymanych przez CBA biznesmenów. Dopytywany poradził, aby pytać o sprawę "tych geniuszy z CBA".

Poseł twierdził, odnosząc się do tak zwanych taśm Kaczyńskiego opublikowanym przez "Gazetę Wyborczą", że "chodzi chyba o przykrywkę Kaczyńskiego".

Przewodnicząca UED (partii, do której należy Niesiołowski) Elżbieta Bińczycka oświadczyła w czwartek, że Niesiołowski "poinformował partię Unia Europejskich Demokratów, że jest gotów zrzec się immunitetu".