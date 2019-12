Szwedzka prokuratura zwróciła się z wnioskiem o wydanie Polsce Stefana Michnika

Trzeba powiedzieć jasno, że to nie Boris Johnson ma decydować o przyszłości Szkocji. To Szkoci mają o niej decydować - powiedziała szefowa autonomicznego rządu Szkocji Nicola Sturgeon. Jej ugrupowanie zwyciężyło w Szkocji, zdobywając większość z przypadających temu regionowi mandatów do Izby Gmin. Jak dodała, wobec zwycięstwa SNP, brytyjski premier Boris Johnson nie ma prawa blokować drugiego referendum niepodległościowego. zobacz więcej »