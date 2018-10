Statek porwany u wybrzeża Afryki. MSZ: weryfikujemy, czy na pokładzie są Polacy





Ministerstwo Spraw Zagranicznych posiada informacje o możliwym uprowadzeniu członków załogi statku Pomerenia Sky; nawiązało kontakt z armatorem, aby zweryfikować, czy wśród załogi jednostki byli obywatele polscy - poinformowało Biuro Rzecznika Prasowego MSZ. Do porwania doszło u wybrzeża Nigerii.

Radio RMF FM podało w poniedziałek, że co najmniej ośmiu Polaków zostało uprowadzonych przez piratów u wybrzeża Nigerii. Statek pod liberyjską banderą był ponad 60 mil od wybrzeża. Piraci weszli na pokład statku i według ustaleń rozgłośni - uprowadzili część załogi, w tym ośmiu Polaków, dwóch Filipińczyków i jednego Ukraińca.

Armator ujawnił narodowość porwanych Agencja morska... czytaj dalej » - Ministerstwo Spraw Zagranicznych posiada informacje o możliwym uprowadzeniu członków załogi statku Pomerenia Sky. W celu weryfikacji, czy wśród załogi jednostki byli obywatele polscy, MSZ nawiązało kontakt z armatorem. Niemniej ze względu na charakter sprawy, resort nie będzie w tej chwili udzielał dalszych informacji - poinformowało Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

Atak piratów

Pomerenia Sky pływa pod banderą liberyjską. To ponad 200-metrowy kontenerowiec. Jego nadajnik wciąż wskazuje pozycję w pobliżu wybrzeży Nigerii.

- Władze firmy zostały poinformowane natychmiast po ataku. Naszym priorytetem jest doprowadzenie do jak najszybszego uwolnienia jedenastu członków załogi, którzy zostali porwani. Współpracujemy z naszymi partnerami i lokalnymi władzami. Rodziny porwanych są na bieżąco informowane - poinformował RMF FM przedstawiciel armatora statku. Właścicielem jest firma z siedzibą w Niemczech.

Jak podaje wp.pl, do porwania doszło 27 października, na torze wodnym do portu Bonny w Nigerii. Piraci mieli podpłynąć do jednostki i sterroryzować załogę bronią.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Ostatnia pozycja Pomerenia Sky u wybrzeży Nigerii



