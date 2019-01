Pomnik Jana Pawła II brudny od czerwonej farby. Policjanci zatrzymali 38-latka





Foto: KPP Starogard Gdański | Video: KPP Starogard Gdański Mężczyźnie postawiono już zarzuty

Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali 38-latka podejrzanego o znieważenie pomnika Jana Pawła II. Figura papieża była ubrudzona czerwoną farbą.

Źródło: Wikimedia (CC BY SA 3.0) Pomnik Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim - Do zdarzenia doszło w sylwestra przy jednej z głównych ulic w centrum Starogardu Gdańskiego. Jak ustalili policjanci, sprawca pomalował farbą pomnik, a w jego pobliżu umieścił plansze z hasłami krytykującymi postać papieża - informuje Marcin Kunka z biura prasowego policji w Starogardzie.

Grozi mu więzienie

Po przejrzeniu zapisów monitoringu i rozmowach z mieszkańcami policjanci dotarli do 38-latka.



Sam mężczyzna niespecjalnie krył się z tym, co zrobił. Jak ustalili policjanci, osobiście zrobione zdjęcia figury papieża z pomalowanymi na czerwono oczami wrzucił do sieci.

38-latek został doprowadzony do komendy, gdzie usłyszał zarzut publicznego znieważenia pomnika i obrazy uczuć religijnych.

Śledczy wystąpili do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanego dozoru policji.

Za popełnienie tego przestępstwa Kodeks karny przewiduje karę do dwóch lat więzienia.