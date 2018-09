"W moim głębokim przekonaniu nadal jestem sędzią w stanie czynnym"





Foto: tvn24 Sędzia Stanisław Zabłocki w "Kropce nad i"

To okoliczność przekraczająca moją wyobraźnię - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego. Skomentował w ten sposób wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora w stanie spoczynku Wojciecha Sadrakuły za prowadzenie zajęć z młodzieżą na temat konstytucji.

Do Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy 3 września wpłynęło pismo od prokurator Małgorzaty Nowak, pierwszego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym. Zwrócono się w nim z prośbą o udzielenie informacji dotyczących zajęć na temat konstytucji, które poprowadził Wojciech Sadrakuła.

"W związku z podjęciem czynności (...) mających na celu ustalenie znamion przewinienia dyscyplinarnego prokuratora, zwracam się o nadesłanie informacji, kiedy, gdzie oraz w jakiej szkole lub szkołach w ramach organizowanej przez Stowarzyszenie akcji 'Tydzień Konstytucyjny' Pan Wojciech Sadrakuła, prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku, przeprowadził zajęcia z młodzieżą na temat Konstytucji R.P." - czytamy w prokuratorskim piśmie.

"Nie mieści mi się to w głowie"

- Moja wyobraźnia do pewnego momentu nie sięgała tak daleko, aby sobie imaginować, że za pójście do szkoły i rozmowę z dziećmi o konstytucji, można być pociąganym do odpowiedzialności dyscyplinarnej - stwierdził w "Kropce nad i" sędzia Stanisław Zabłocki.

Dodał, że "nie mieści mu się to w głowie".

Podkreślił, że dyscyplinarka za "fakt pójścia do dzieciaków i opowiadania im o tym, co jest w polskim systemie prawnym najświętsze, czyli o konstytucji", jest "okolicznością przekraczającą wyobraźnię".

"Nadal jestem sędzią w stanie czynnym"

Zabłocki, który został przeniesiony w stan spoczynku przez prezydenta powiedział, że "w jego głębokim przekonaniu" nadal według prawa pozostaje sędzią w stanie czynnym.

- Przepisy ustawy, w oparciu, o które prezydent stwierdził przejście w stan spoczynku, są niezgodne z wzorcami konstytucyjnymi - wyjaśniał sędzia.

Dodał też, że ma także "olbrzymie wątpliwości", co do zgodności przepisów z "wzorcami unijnymi".