"Cofam złożony wniosek". Sędzia Stanisław Zabłocki zostaje w Sądzie Najwyższym

Sędzia Stanisław Zabłocki przechodzi w stan spoczynku

18.02.| Sędzia Stanisław Zabłocki odchodzi z Sądu Najwyższego. Odchodzi - bo jak mówi - zmiany w Regulaminie Sądu Najwyższego, które ostatnio wprowadził prezydent, doprowadzą do głębokiej destrukcji pracy izby, którą kierował. Człowiek, który doprowadził do rehabilitacji rotmistrza Pileckiego przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Ci którzy z nim pracowali pytają, czy to dobry moment, żeby ustępować.

