"Otrzymywał medale, asygnatę na samochód, to naprawdę było coś"

Kaczyński broni Piotrowicza: nie zrobił nic złego

27.11 | Zdaniem prezesa PiS Piotrowicz jest atakowany, ponieważ przeprowadzał reformę sądownictwa. "Przecież wystarczy dokładnie sprawdzić, co robił w czasie stanu wojennego, w czasach PRL-u, przeczytać akta spraw, które prowadził. Nie zrobił nic złego, więcej - pomógł, co wymagało pewnej determinacji, gotowości do rezygnacji z awansów, zgody na degradację. To wcale niemało" - mówił Kaczyński.

