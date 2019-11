Karczewski o przeciąganiu senatorów. "Rozmowy trwały, trwają i zawsze będą trwały"

Video: tvn24

"Rozmowy trwały, trwają i zawsze będą trwały". Stanisław...

12.11 | We wtorek rano Karczewski mówił reporterce TVN24, że wierzy w to, że zostanie ponownie wybrany marszałkiem. - Każdy sportowiec wierzy w swój sukces i każdy polityk musi wierzyć. Ja wierzę - mówił. Dopytywany, czy udało się "przeciągnąć" któregoś z senatorów opozycji na stronę Prawa i Sprawiedliwości, marszałek odparł: - Nie powiem, nie powiem, nie powiem, nie powiem. - Ale rozmowy trwały, trwają i zawsze będą trwały. Nie możemy się oddzielić od naszych kolegów z Platformy Obywatelskiej żelazną kurtyną. To jest normalne, że rozmawialiśmy, rozmawiamy i będziemy rozmawiać. Chyba, że oni nie będą chcieli z nami rozmawiać, to wtedy nie będziemy rozmawiać - dodał Karczewski.

