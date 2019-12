Karczewski: W czasie urlopu uratowałem życie wielu osobom. Nie mam sobie nic do zarzucenia





Mam wielką satysfakcję z pracy, którą wtedy wykonywałem. Nie mam sobie nic do zarzucenia, bo było to zgodne z przepisami prawa - podkreślił wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Odniósł się do sprawy płatnych dyżurów w szpitalu, które pełnił jako senator w czasie bezpłatnego urlopu.

Portal tvn24.pl ustalił, że Stanisław Karczewski jako senator, a potem wicemarszałek Senatu, w latach 2009-2015 zarobił ponad 400 tysięcy złotych, odbywając płatne dyżury w szpitalu, w którym był na bezpłatnym urlopie na czas wykonywania mandatu senatora.

"Okazuje się, że Karczewski nie pracował dla idei, ale za grube tysiące złotych" To jest sytuacja... czytaj dalej » Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika, że Ministerstwo Zdrowia uznało wtedy taką sytuację za niedopuszczalną. Podobną opinię wyrazili eksperci oraz Główny Inspektor Pracy. - Działałem w pełnym przekonaniu, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem - tłumaczył portalowi tvn24.pl wicemarszałek Senatu.

"Nic nie zmienię w tym, co powiedziałem"

We wtorek na senackim korytarzu Karczewski rozmawiał z reporterem TVN24. - Wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem państwa dziennikarzowi. Nic nie zmienię w tym, co powiedziałem, nawet jednego słowa - odparł, pytany o ustalenia tvn24.pl.



Podkreślił, że sam "nie ma żadnych wątpliwości" w tej kwestii. - Platforma Obywatelska ma. Wiem, że wystąpili z interpelacjami, pytaniami do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Pracy - i mają prawo do tego - zaznaczył wicemarszałek.

"Nie mam nic sobie do zarzucenia"

Dodał, że w związku ze swoją pracą w czasie bezpłatnego urlopu "ma wielką satysfakcję". - W tym czasie uratowałem życie bardzo wielu osobom. Pracowałem bardzo ciężko i nie mam nic sobie do zarzucenia. Było to zgodne z przepisami prawa - podkreślił Karczewski.



Tłumaczył, że jest ordynatorem, a "nie wykonywał pracy związanej z ordynowaniem". - Pracowałem na dyżurze. To tak, jakby dziennikarz wziął urlop bezpłatny i od czasu do czasu napisał jakiś artykuł do gazety. Tak sobie to wyobrażam - mówił.

- Miałem zupełnie z innego obszaru urlop bezpłatny i w innym obszarze wykonywałem świadczenia - powtórzył wicemarszałek Senatu.

Ekspert: praca Karczewskiego "niezgodna z prawem"

Nowe dokumenty w sprawie płatnych dyżurów Karczewskiego Dziennikarze... czytaj dalej » W czasie tworzenia artykułu na temat Karczewskiego dziennikarz tvn24.pl uzyskał odpowiedź od Państwowej Inspekcji Pracy, która podkreśliła, że pracodawca może podpisać z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym umowę cywilnoprawną jedynie "z zastrzeżeniem, że realizacja tejże umowy nie będzie przebiegała na warunkach właściwych dla stosunku pracy".

Według doktora Artura Rycaka, adwokata specjalizującego się w prawie pracy i byłego sędziego orzekającego w sądach pracy, zapisy umów, które podpisywał w szpitalu Karczewski, wskazują, że stosunek pracy zachodził. W związku z tym - dodał Rycak - polityk PiS nie mógł na tej zasadzie pracować w trakcie bezpłatnego urlopu.

Zdaniem eksperta nie jest to jednak największa nieprawidłowość, bo - jak zauważa - ustawa o działalności leczniczej "nie dopuszcza wykonywana zawodu lekarza na podstawie umowy o dzieło". - Wykonywanie na tej podstawie zawodu jest niezgodne z prawem - zaznacza ekspert.