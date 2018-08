"Postanowienie Sądu Najwyższego nie jest żadną fanaberią"

Postanowienie Sądu Najwyższego ma swoje podstawy konstytucyjne - ocenił w "Faktach po Faktach" TVN24 były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat. - To jest podejście bardzo odważne i rzeczywiście trudne, ale mieszczące się w pełni w logice orzecznictwa europejskiego - dodał.

Sąd Najwyższy poinformował w czwartek, że kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pięć pytań prejudycjalnych oraz zawiesza stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym określających zasady przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku.

ZOBACZ PYTANIA, JAKIE ZADAŁ SĄD NAJWYŻSZY

Postanowienie "ma swoje podstawy konstytucyjne"

Wiceminister sprawiedliwości: działania Sądu Najwyższego prowadzą do anarchii i erozji prawa - Sąd Najwyższy... czytaj dalej » - Nie ulega wątpliwości, że Sąd Najwyższy, jak każdy sąd państwa członkowskiego (Unii Europejskiej - red.) może skierować pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości - oświadczył w "Faktach po Faktach" Stanisław Biernat, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.

Jak zaznaczył, materia postanowienia wydanego przez Sąd Najwyższy jest "niezwykle trudna i skomplikowana, (...), będąca na styku prawa polskiego i prawa unijnego".

- Jest artykuł 90 konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska może przekazać część kompetencji władzy publicznej organizacji międzynarodowej. I to Polska zrobiła, zawierając traktat akcesyjny i będąc członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku - tłumaczył Biernat.

Przywołał też artykuł 91 ustęp 2 i 3 konstytucji. - Ustanawia on zasadę pierwszeństwa prawa unijnego nad ustawami. Nie nad konstytucją, ale nad ustawami. Czyli oczywiście to (postanowienie SN - red.) ma swoje podstawy konstytucyjne - podkreślił były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.

Oglądaj Wideo: tvn24 Postanowienie "ma swoje podstawy konstytucyjne

"To jest bardzo odważne"

"Nie podzielam tej argumentacji". Słowa prezydenckiego ministra ocenia konstytucjonalista Z opinią... czytaj dalej » Decyzję Sądu Najwyższego skrytykował w piątek sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Uzasadnił, że postanowienie Sądu Najwyższego zostało wydane bez podstawy prawnej i "nie odpowiada polskiemu prawu".

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro uznał natomiast, że postanowienie "nie może być respektowane przez organy państwa".

Do tych negatywnych komentarzy odniósł się sędzia Stanisław Biernat. - Powiedzenie przez przedstawicieli władz, że Sąd Najwyższy tego nie mógł zrobić nie jest oparte na znajomości prawa unijnego - ocenił gość "Faktów po Faktach" TVN24.

Sąd Najwyższy poprosił unijny trybunał o tryb przyśpieszony Pytania... czytaj dalej » Biernat podkreślił, że postanowienie Sądu Najwyższego "nie jest żadną fanaberią" ani "ekscesem".

- To jest podejście bardzo odważne i rzeczywiście trudne, ale mieszczące się w pełni w logice orzecznictwa europejskiego - zaznaczył.

W opinii byłego wiceprezesa Trybunału deklarowana odmowa przez władze wykonania postanowienia Sądu Najwyższego to "tylko słowa", a "zobaczymy jakie będą czyny".

- Od trzech lat jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że władza lekceważy prawo, głównie prawo polskie z konstytucją na czele, ale także prawo unijne - dodał.

"Zalecam jej milczenie"

Mucha o Sądzie Najwyższym: niedorzeczność treści postanowienia, próba obejścia prawa Czwartkowe... czytaj dalej » Sędzia odniósł się również do słów obecnej prezes Trybunał Konstytucyjnego. Julia Przyłębska powiedziała w piątek, że skład Sądu Najwyższego naruszył konstytucję, jak również przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Jej zdaniem polski system prawny nie przyznaje kompetencji do "zawieszenia stosowania przepisów".

- Najlepiej by było, żeby pani Przyłębska w ogóle przestała mówić, przestała się wypowiadać, bo to staje się nie do zniesienia. Zarówno co do liczby jej wystąpień, jak i do tego, co ona mówi - powiedział Biernat.

Ocenił, że wypowiedzi Przyłębskiej przyczyniają się "do dalszego podkopywania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego".

- Merytorycznie to (wypowiedź Julii Przyłębskiej - red.) nic nie znaczy, natomiast sama jej wypowiedź niepotrzebna i niefachowa - zaznaczył. - Zalecam jej milczenie, zalecam jej długi urlop - dodał gość "Faktów po Faktach".

Oglądaj Wideo: tvn24 "Wypowiedź niepotrzebna i niefachowa"

ZOBACZ CAŁY PROGRAM "FAKTY PO FAKTACH"