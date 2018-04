Stanęli w korku, śmieci wyrzucili na pobocze. Zareagował inny kierowca

Video: tvn24

Kamera zarejestrowała stanowczą reakcję kierowcy tira

23. 04 | Kierowca białego busa, stojąc w korku, zaczął po kolei wyrzucać na pobocze śmieci, głównie puste opakowania. Zareagował na to kierowca tira, który podbiegł, zgarnął kilka z nich i wrzucił z powrotem do białego samochodu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek na drodze krajowej numer 19 w Kuźnicy (województwo podlaskie).

